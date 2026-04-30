內圈捕影│「量子傳奇」進度出色
更新時間：20:35 2026-04-30 HKT
發佈時間：20:35 2026-04-30 HKT
發佈時間：20:35 2026-04-30 HKT
由於大多周日戰駒都做最後試跑，故昨朝到內圈出試馬不太多。
「美麗同享」助手踱兩圈，試來精神爽利，步順輕快又有彈力，火氣唔錯老馬好事，保養好狀態理想。
「千杯不醉」助手踱兩圈，豎起雙耳目光銳利，神生步爽充滿朝氣，馬身靚皮光肉滑，佳態保持有餘。
「量子傳奇」助手踱兩圈，淡淡定走過，不慌不忙高班馬風采，馬身收靚展現線條，進度愈見出色。
「勁大威猛」助手踱兩圈，步伐穩健力度唔錯，馬身一直做得好靚，神色活躍暗火展現，近況對辦。
「同喜」助手踱一圈，步挺開揚貫注力足，姿態從容，馬身仍壯毛色悅目，長期呈勇未見疲態。
「暴風一族」助手踱一圈，步姿爽朗有彈力，神態暢旺火氣唔差，馬身保持飽滿，朝氣勃勃仍有水準。
「勤德天下」助手踱一圈，神情專注汗濕唔多，馬身好靚全身肌肉，神態活躍走勢爽朗，仍惹好感。
「金風萬里」助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗目光銳利，轉倉操足更吸引。
「怡昌奇兵」助手踱一圈，快慢由人姿態順暢，神色馬身都對辦，火氣既好展現活力，踏上最佳時候。
「賢知友您」副練踱一圈，重口馬一貫捉到實，神態集中身壯力足，落腳比前更輕更有彈力，有進步。
謝鋒
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