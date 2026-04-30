內圈捕影│「順善寶」長在勇境

不少馬匹昨朝到內圈輕舒步頭，甚多精彩場面，現將操練報導如下。

「君子傳承」助手踱一圈，小心按實順走，身色同樣吸引，過步輕爽力度亦夠，持續態勇體力充裕。「川河石駒」助手踱一圈，愈來愈放鬆汗濕唔多，神態集中目光銳利，不斷轉好。

「順善寶」助手踱一圈，精神爽利輕鬆完成，步順輕快有彈力，馬身保持壯健，長在勇境朝氣旺盛。「偵探傳奇」助手踱一圈，出腳輕爽又有彈力，神態活躍力度未減，雙目有神身壯色潤，銳氣仍盛。

「醒目高球」助手踱一圈，馬身好靚好粗壯，走來神態軒昂，跨步開揚力度充裕，有進無退吸引不已。「創寶駒」助手踱一圈，情緒不斷在改善，神情專注出腳爽勁，馬身極之札實，朝氣勃勃正值勇境。

應龍飛影暗火展現

「應龍飛影」力度不斷增強，勇銳之餘持續進步。

「應龍飛影」助手踱一圈，力度不斷增強，灰馬身壯好實淨，暗火展現雙目有神，勇銳之餘持續進步。「風火恆雲」助手踱一圈，快慢由人試得乖巧，走勢硬朗步挺開揚，馬身仍壯神采奕奕，依然勇銳。

「盈好威楓」袁幸堯踱一圈，走勢暢順輕描淡寫，身壯步挺火力又夠，毛色保持油潤，論態一直見好。「勁沙塵」助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗目光銳利，有進無退精力旺盛。

謝鋒