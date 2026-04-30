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晨光追擊│「怡昌奇兵」神態軒昂

晨操動態
更新時間：01:15 2026-04-30 HKT
發佈時間：01:15 2026-04-30 HKT

大多馬匹留待今朝試跑，昨朝出跳馬並非太多，場面較冷清，現將操練報導過程如下。

「怡昌奇兵」戴頭罩由希威森跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，神態軒昂展現朝氣。「熊噹噹」艾兆禮跳兩段，雖是低班馬，但跳來似模似樣，身輕步挺有活力，精神奕奕。

「佛亮老撾」戴頭罩由田泰安跳三段，按住輕鬆走過，力度好夠，毛色悅目立立令，無走樣。「新力驕」班德禮跳兩段，外觀一直做得好靚，墜手暗火湧現，神采奕奕饒具好感。

「賢知友您」奧爾民跳兩段，含枚俯首現暗火，落腳穩力貫注，走規更不斷轉好，好吸引。「幸運派彩」戴頭罩由奧爾民跳兩段，輕描淡寫完成，走勢硬朗勁度夠，毛色立立令，不遜贏馬時。

「團結戰靈」戴頭罩由副練跳兩段，用暗力拉實，身壯神態活躍，火氣未減半分，持續態勇。「閃電小子」戴頭罩由艾兆禮跳兩段，按住走得唔快，既收斂又神情專注，外觀對辦身色皆靚。

金快飛飛正值勇境

「金快飛飛」落腳爽朗有力，身壯肌肉起展。
「金快飛飛」落腳爽朗有力，身壯肌肉起展。

「金快飛飛」蔡明紹跳三段，戴頭罩及鼻箍，走過情緒集中，落腳爽朗有力，身壯肌肉起展，正值勇境。「金風萬里」戴頭罩由副練跳兩段，步穩力足火氣唔差，毛色油潤有光澤，轉倉操足極之省鏡。

「果然僥倖」戴頭罩由班德禮跳兩段，按住順走姿態輕鬆，走勢硬朗力度不弱，馬身喼得又靚。「膨才」戴頭罩由布浩榮跳兩段，馬身茁壯毛色深潤，走過步急有力，神態對辦，觀感不俗。

「無比小子」戴頭罩由奧爾民跳兩段，勁度始終唔夠，半推半就完成，馬身則幾飽滿。「駿馬之光」鍾易禮泥閘拍伴跳馬跳一段，戴面箍，看似起勁實則好心急，汗濕多力普通，而且馬身仲係瘦。

兆文

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