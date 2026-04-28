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內圈捕影│「幸運同行」步伐穩健

晨操動態
更新時間：15:15 2026-04-28 HKT
發佈時間：15:15 2026-04-28 HKT

大多參戰馬今朝都到內圈出試，精彩鏡頭一個接一個，現報導如下。

「幸運同行」助手踱一圈，步伐穩健力度足夠，身靚有條線美，雙目炯炯有神，充滿朝氣佳態洋溢。「友得盈」助手踱一圈，試來精神爽利，全程搶走心火湧現，神采奕奕雙目有神，能力平凡但狀態出色。

「富喜來」助手踱一圈，灰馬身更見粗壯，步順力雄火氣充裕，神態活潑走勢硬朗，勝後有進無退。「祥勝力駒」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，弗到不得之了。

「雷神太保」助手踱一圈，急口馬小心按實順走，身色俱吸引，過步輕爽力度充裕，贏後有氣勢。「真叻仔」助手踱一圈，愈見淡定情緒轉好，走勢爽朗有力，毛色鳥卒卒悅目，神采飛揚進度出色。

「好評如潮」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身實淨毛色油潤，比前再進一步。「香港仔」助手踱一圈，氣宇軒昂試得淡定，神態自若雙耳烱烱，身靚力度充足，步順穩健又有彈力。

凡凡有餘火氣充裕

「凡凡有餘」樣子極之神氣，新勝猶勇勇銳無比。
「凡凡有餘」樣子極之神氣，新勝猶勇勇銳無比。

「凡凡有餘」助手踱一圈，全程擔高頭走，樣子極之神氣，步順力雄火氣充裕，新勝猶勇勇銳無比。「翠兒威威」助手踱一圈，充滿了氣勢，神情專注目光如炬，身靚全身肌肉，勇況未減體力充沛。

謝鋒

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