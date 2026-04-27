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內圈捕影│「燭光晚餐」貫注力足

晨操動態
更新時間：17:57 2026-04-27 HKT
發佈時間：17:57 2026-04-27 HKT

雖然今朝出跳馬不少，但內圈出試馬仍多，不少勇馬出現。

「燭光晚餐」助手踱兩圈，步挺開揚貫注力足，姿態從容不迫，馬身仍壯毛色靚，打仔馬長期態勇。「東來欣賞」副練踱兩圈，步伐穩健力度充沛，馬身依舊咁靚，神色活躍暗火展現，勇況未見低落。

「加州活力」助手踱兩圈，豎起雙耳目光銳利，神生步爽充滿朝氣，出腳力度亦足，論態一出省鏡。「朗日自強」助手踱一圈，神情專注汗濕唔多，馬身好靚全身肌肉，神色活躍力度不弱，極具好感。

「至合拍」助手踱兩圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗目光銳利，弱馬近期操得亦是好事。「浪漫老撾」助手踱一圈，雙目有神朝氣勃勃，肌肉結實毛色鮮明潤澤，火氣極佳，老馬佳兆。

「富裕君子」助手踱兩圈，小心翼翼按實，馬身茁壯無瘦，毛水仍靚外觀對辦，持續態勇體力未減。「隨緣得勝」助手踱兩圈，輕描淡寫完成，步履輕盈又夠爽勁，身靚皮光玉滑，吸引不已。

大千氣象力度充沛

「大千氣象」馬身實淨毛色油潤，神采奕奕勇況正盛。
「大千氣象」馬身實淨毛色油潤，神采奕奕勇況正盛。

「大千氣象」助手踱兩圈，淡淡定走過，出腳輕巧力度充沛，馬身實淨毛色油潤，神采奕奕勇況正盛。「閃電星福」助手踱兩圈，神態甚輕鬆，落腳富彈力，肌肉結實毛水鮮明，火力不弱，不遜贏馬時候。

謝鋒

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