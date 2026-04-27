沙田早晨│「祥勝力駒」露出擊訊號

廖康銘季內先憑「白鷺金剛」贏打吡，昨日又有「祝願」攻下冠軍一哩賽，若然贏埋今季冠軍練馬師，絕對是完美的一季，目標當前自然全力以赴。

周三晚四匹廖廄參戰分子都是餐士馬，其中「祥勝力駒」今朝交由副練主試，馬房秘書即特意拍低整個出跳過程，應是出擊重心所在。

泰泰精神蔡約翰跟實

今朝「泰泰精神」出跳時蔡約翰全程跟到實，課後仲跟埋返入馬房。

冠軍練馬師之爭鬥得激烈，原本一直落後較遠的蔡約翰，近期亦急起直追；眾所周知練者功力深厚，加上兵力充沛，後來居上封王真係唔奇。

今戰蔡廄出四駒貴精不貴多，其中「泰泰精神」最要留意，事關今朝出跳時練者全程跟到實，課後仲跟埋返入馬房，重視到極。

全哥留港睇瑪瑙

「瑪瑙」今朝出跳時羅富全特意走上烽火台頂樓睇馬，課後更向鞍上人追問情況。

今朝從化有多組大閘舉行，不少騎練都漏夜北上，所以沙田馬場烽火台比較冷清，羅富全是少有留港並一早現身督操的練馬師。而當「瑪瑙」出跳時，全哥更特意走上烽火台頂樓睇馬，課後更到機坪接馬，並向鞍上人追問情況，顯得積極不已，盡顯今仗攻堅心意。

揚威四海航哥落柯打

今朝「揚威四海」出跳時葉楚航多次走到跑道口睇馬，仲向鞍上人給予操練柯打。

葉楚航今朝同樣留守沙田，事實上周一是葉廄主要課期，馬房派出多駒出跳下，練者未夠五點就已到場。此外，航哥多次走到跑道口睇馬，其中「揚威四海」出跳時正有此舉動，仲向鞍上人給予操練柯打，再看此馬極速落到五班必佔優勢，值得兼顧一票。

潘頓為勁進駒早到

潘頓今朝特地為了「勁進駒」刻意早到，重視程度可見一斑。

未有北上的騎師中，包括一哥潘頓，他一向甚少北上，但都曾到從化替「嘉應高昇」試閘。講番今朝，潘頓現身操馬，但數目並非太多，六點到場試了「勁進駒」後，便休息了一段時間，反映騎者特地為了這匹呂廄馬刻意早到，重視程度可見一斑。

副練吼實鄭廄三駒

今朝「桃花多」、「好評如潮」和「真叻仔」出跳時，鄭廄副練走到跑道旁近距離督操，非常肉緊。

目前鄭俊偉只得十四W，仍要為爭取成績而努力，今朝他上了從化睇試閘，但不代表放軟手腳，相反旗下三匹戰駒更在這天試跑，先有五點九現身的「桃花多」，接住到六點十分出跳之「好評如潮」和「真叻仔」，當時副練更走到跑道旁近距離督操，非常肉緊。