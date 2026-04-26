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沙田早晨│「至合拍」成哥親鬆肚帶

晨操動態
更新時間：19:45 2026-04-26 HKT
發佈時間：19:45 2026-04-26 HKT

沈集成近期頻顏贏馬，頭馬數字已進一步迫近方嘉柏同廖康銘，而谷草更是練者主場，今季谷草已贏了二十八場，對上四次不只次次有馬贏，四月十五日更大演帽子戲法，周三能否再添進帳要跑過至知，但「至合拍」今朝出跳期間成哥跟到實，課後更落手幫佢鬆肚帶。

大千氣象弘仔做替工

今朝「大千氣象」試跑黃智弘充當替工幫手出試，方嘉柏就全程在欄邊睇實。
今朝「大千氣象」試跑黃智弘充當替工幫手出試，方嘉柏就全程在欄邊睇實。

由於周三莫雷拉請假，方廄戰馬紛紛易配，其中「大千氣象」過往四次贏馬，有三次配布文，故劍重逢可能仲好，計馬愈見慢腳氣量愈見充沛，照計扳上二千二大長途必定合適，至於備戰方面亦有睇頭，今朝試跑黃智弘充當替工幫手出試，方嘉柏就全程在欄邊睇實。

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