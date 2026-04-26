晨光追擊│「架勢奇爸」火力俱備

雖然是周日晨課，但今朝出跳馬不少，大多周三參戰馬都做試跑，現將操練過程報道如下。

「星際快車」助手跳兩段，扣住而馳心火湧現，步挺力勁，外觀好靚馬身保持粗壯。「架勢奇爸」由助手跳兩段，戴面箍及頭罩，雖是低分老馬，但昂首闊步神氣十足，火力又夠充滿好感。

「大千氣象」戴頭罩由黃智弘跳三段，四蹄盡展彈力十足，身壯呈現線條美，勇況保持有餘。「喵喵怪」助手跳兩段，戴頭罩、面箍及鼻箍，神情集中步伐輕快，身壯毛色仍有光澤，打仔馬長期省鏡 。

「至合拍」戴頭罩由助手跳三段，按住順走姿態輕鬆，走勢硬朗力度不弱，神采奕奕上佳水準。「浪漫老撾」助手跳兩段，戴面箍及頭罩，外觀好睇唔在講，尚要暗火湧現躍躍欲試，老馬有此表現好事。

「皇帝英豪」戴頭罩由助手跳兩段，雖有汗濕得唔算緊張，馬身收靚有線條美，力度亦唔錯。「天天同樂」戴眼罩由助手跳兩段，從容不迫極之收斂，出腳輕巧有力，毛色烏卒卒好睇。

「翠兒威威」拍「揀馬之皇」跳兩段，前駒戴面箍及頭罩，神態專注目光銳利，馬身好壯展現線條美，依然省鏡無低落；後駒戴眼罩，唔再郁身郁勢，不過勁度仍未足夠，出腳好重。

夢照發弗到震

「夢照發」精神奕奕極具朝氣，持續態勇。

「幸運同行」戴眼罩及頭罩由助手拍「有冠生輝」跳兩段，一貫跟馬走，馬身茁壯毛色深潤，步穩力度亦唔錯。「夢照發」戴頭罩由助手跳一段，慢試不徐不疾，精神奕奕極具朝氣，持續態勇弗到震。

「爆出美麗」助手跳兩段，戴面箍，精神奕奕輕鬆完成，目光炯炯有神，保持身壯仍在勇境。「爆笑」戴頭罩由助手跳兩段，扣住走神情專注，跨步爽朗勁度夠，論態相當不俗。

兆文