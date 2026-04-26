Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追擊│「架勢奇爸」火力俱備

晨操動態
更新時間：19:00 2026-04-26 HKT
發佈時間：19:00 2026-04-26 HKT

雖然是周日晨課，但今朝出跳馬不少，大多周三參戰馬都做試跑，現將操練過程報道如下。

「星際快車」助手跳兩段，扣住而馳心火湧現，步挺力勁，外觀好靚馬身保持粗壯。「架勢奇爸」由助手跳兩段，戴面箍及頭罩，雖是低分老馬，但昂首闊步神氣十足，火力又夠充滿好感。

「大千氣象」戴頭罩由黃智弘跳三段，四蹄盡展彈力十足，身壯呈現線條美，勇況保持有餘。「喵喵怪」助手跳兩段，戴頭罩、面箍及鼻箍，神情集中步伐輕快，身壯毛色仍有光澤，打仔馬長期省鏡 。

「至合拍」戴頭罩由助手跳三段，按住順走姿態輕鬆，走勢硬朗力度不弱，神采奕奕上佳水準。「浪漫老撾」助手跳兩段，戴面箍及頭罩，外觀好睇唔在講，尚要暗火湧現躍躍欲試，老馬有此表現好事。

「皇帝英豪」戴頭罩由助手跳兩段，雖有汗濕得唔算緊張，馬身收靚有線條美，力度亦唔錯。「天天同樂」戴眼罩由助手跳兩段，從容不迫極之收斂，出腳輕巧有力，毛色烏卒卒好睇。

「翠兒威威」拍「揀馬之皇」跳兩段，前駒戴面箍及頭罩，神態專注目光銳利，馬身好壯展現線條美，依然省鏡無低落；後駒戴眼罩，唔再郁身郁勢，不過勁度仍未足夠，出腳好重。

夢照發弗到震

「夢照發」精神奕奕極具朝氣，持續態勇。
「夢照發」精神奕奕極具朝氣，持續態勇。

「幸運同行」戴眼罩及頭罩由助手拍「有冠生輝」跳兩段，一貫跟馬走，馬身茁壯毛色深潤，步穩力度亦唔錯。「夢照發」戴頭罩由助手跳一段，慢試不徐不疾，精神奕奕極具朝氣，持續態勇弗到震。

「爆出美麗」助手跳兩段，戴面箍，精神奕奕輕鬆完成，目光炯炯有神，保持身壯仍在勇境。「爆笑」戴頭罩由助手跳兩段，扣住走神情專注，跨步爽朗勁度夠，論態相當不俗。

兆文

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
于洋曾被TVB下令「永不錄用」 為啖氣拒續約：使乜畀面？ 竟因「舊情人」薛家燕回歸
于洋曾被TVB下令「永不錄用」 為啖氣拒續約：使乜畀面？ 竟因「舊情人」薛家燕回歸
影視圈
11小時前
00:56
天文台︱周二、三落大雨？東北季候風再臨 本周後期再度降溫至20°C 5.1後始回暖
社會
6小時前
HKTVmall向傳統超市「宣戰」 推85折優惠搶客 王維基：睇吓邊個先投降
HKTVmall向傳統超市「宣戰」 推85折優惠搶客 王維基：睇吓邊個先投降
商業創科
9小時前
手法升級！廣華醫院$150欠款信竟是騙局？付款限期後寄出藏4大疑點 廣華醫院籲：勿向可疑信件繳費｜Juicy叮
手法升級！廣華醫院$150欠款信竟是騙局？付款限期後寄出藏4大疑點 廣華醫院籲：勿向可疑信件繳費｜Juicy叮
時事熱話
1小時前
港式西餐廳「椰林閣」東山再起！逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
「椰林閣」東山再起？逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
飲食
2026-04-24 19:21 HKT
公屋申請人運氣爆錶 2人單位一派蘇屋邨唔要 等半年二派「夢幻窮宅」街坊打滿分：正到爆｜Juicy叮
公屋申請人運氣爆錶 2人單位一派蘇屋邨唔要 等半年二派「夢幻窮宅」 街坊打滿分：正到爆｜Juicy叮
時事熱話
2026-04-25 15:37 HKT
李泳漢李泳豪反目楊思琦沉冤得雪？獲撐當年分手是「及時止蝕」 思琦妹31字留言吐心聲
李泳漢李泳豪反目楊思琦沉冤得雪？獲撐當年分手是「及時止蝕」 思琦妹31字留言吐心聲
影視圈
2026-04-25 19:30 HKT
作弊概念股遭AI處決 股價累跌99% 李澤楷沽得快好世界｜藍血工廠
作弊概念股遭AI處決 股價累跌99% 李澤楷沽得快好世界｜藍血工廠
股市
6小時前
歐倩怡談前夫郭晉安帶兒子豪遊住總統套房 自爆邀囝囝旅行被拒 甜述男友是「最佳玩伴」
歐倩怡談前夫郭晉安帶兒子豪遊住總統套房 自爆邀囝囝旅行被拒 甜述男友是「最佳玩伴」
影視圈
23小時前
港人熱議屯門區最方便巴士站 點名讚這個站「幾乎咩路線都有曬！」 網民：你當屯門轉車站係咩？
港人熱議屯門區最方便巴士站 點名讚這個站「幾乎咩路線都有曬！」 網民：你當屯門轉車站係咩？
生活百科
9小時前