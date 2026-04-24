沙田早晨│「陽光勇士」無唔妥

「遨遊氣泡」及「陽光勇士」早前被發現左前腿出現肘腫，同埋右前腿出現肘腫，前朝「遨遊氣泡」由周俊樂在草地跑道快跳已證明無大礙；今朝輪到「陽光勇士」由布浩榮親身快跳，同樣走勢暢順，而且神態生猛，課後姚本輝哥立即趕去接馬，並捉住榮仔商討大計。

六月豪取雷神親踱

「六月豪取」今朝由莫雷拉親身替其在大圈踱步輕舒步頭，動態非常積極。

「六月豪取」周三朝由莫雷拉在草地出跳，不過跳罷之後，雷神拉停馬匹並自行落馬，之後「六月豪取」行上馬車，送返檢疫馬房作進一步檢查，幸好並無大礙。近兩日此馬均有進行操練，今朝甚至再由雷神考驗，親身替其在大圈踱步輕舒步頭，動態非常積極。