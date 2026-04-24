晨光追擊│「幸福約定」力度充足

由於大多參戰馬已做最試，故此今朝出跳馬不算多，幸好尚有希及呂廄撐場，現將操練過程報道如下。

「開心勇駒」戴頭罩由助手跳一段，從容不迫走過，落腳既輕又有力，朝氣勃勃持續見好。「幸福約定」戴頭罩由助手跳一段，按住輕鬆走過，力度充足，馬身收靚，早熟馬進度好。

「好友心得」戴頭罩由班德禮跳一段，馬身喼得靚，但火氣一般，氣勢平平，未及季初銳利。「金滙千帥」助手跳兩段，馬身茁壯毛色深潤，走過步急有力，神態又活躍，持續勇銳。

「港邊小區」助手草地跳三段，走勢甚爽步順暢，身靚展現線條美，神采奕奕，予人好感。「禪勝輝煌」戴頭罩由班德禮跳兩段，晨課一向內斂，論態不俗展現朝氣，身輕步順力充足。

「嘉應高昇」戴頭罩由助手跳一段，神態專注火力俱備，身壯肌肉展現，步爽充滿彈力，氣勢旺盛。「都靈冠星」戴頭罩由助手跳一段，含枚俯首，落腳穩力貫注，細馬喼到身壯，勇況保持有餘。

「開心孖寶」戴眼罩及頭罩由艾道拿跳兩段，步幅開得好闊又夠輕巧，試來精神爽利，愈見吸引進度理想。「利高八斗」戴頭罩由田泰安跳兩段，大步衝刺，勁度十足有火有力，身色皆靚，進度出色。

紫荊拼搏步順開揚

「紫荊拼搏」精神飽滿極具朝氣，力度不斷增強。

「紫荊拼搏」戴頭罩由助手跳一段，精神飽滿極具朝氣，步順開揚彈力夠，力度不斷增強。「陽光勇士」戴頭罩由布浩榮跳兩段，步挺急勁有力，回程時擔高馬頭，樣子極神氣，傷癒無事。

「同工之妙」戴頭罩由助手跳三段，按慢輕抒步頭，朝氣勃勃神態活躍，馬身好壯好實淨，力度又足夠。

兆文