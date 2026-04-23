內圈捕影│「舉步生風」活力充沛

不少馬匹昨朝到內圈輕舒步頭，甚多精彩場面，現將操練報導如下。

「舉步生風」助手踱兩圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽活力充沛，出腳力度未減，持續勇銳無疲態。「小鳥天堂」助手踱兩圈，試來精神爽利，步順輕快有彈力，馬身好壯全身肌肉，神色活躍充滿朝氣。

「會當凌」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，依然省鏡不遜贏馬時。「三軍勇將」助手踱兩圈，馬身保持粗壯，充滿了線條美，神態活躍朝氣勃勃，火力充裕論態仍勇。

「冷娃」助手踱一圈，比前更放鬆更淡定，走勢硬朗步挺開揚，馬身札實毛色悅目，有一見傾心之感。「火悟空」助手踱一圈，精神奕奕輕鬆完成，馬身壯到不得了，火氣有增無減，仍在勇境朝氣旺盛。

「鋁神」助手踱一圈，無時無刻搶住走，心火旺盛但無汗濕，馬身收靚神態回旺，轉倉操足重踏正軌。「賢者威楓」助手踱一圈，多跑無瘦馬身仍壯，神態活潑火氣未減，毛色展現光澤，體力充沛勇況依然。

機械之星神閒氣定

「機械之星」跑姿順暢落腳輕巧，近況弗到痹。

「機械之星」助手踱一圈，愈見收斂，試來神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，馬身又靚，近況弗到痹。「奮鬥輝煌」助手踱一圈，大大步輕鬆完成，步順爽勁神態暢旺，墜手暗火展現，單講狀態相當出色。

謝鋒