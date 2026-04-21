Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│方廄六駒到大圈加課

晨操動態
更新時間：15:45 2026-04-21 HKT
發佈時間：15:45 2026-04-21 HKT

莫雷拉自從出任方嘉柏主帥之後，騎練已取得六場頭馬，只有四月十一日賽事未有進帳，看今次出馬多達八匹自然值得看好，尤其「朗日雪峰」、「銀刺勇士」、「赤風驪」、「團長好」、「友贏威馳」及「好好戀愛」要加倍留意，皆因今朝浩浩蕩蕩一齊到大圈加課。

康昌之星騎練傾大計

廖康銘今朝特意搵艾兆禮傾談商討大計。
廖康銘今朝特意搵艾兆禮傾談商討大計。

志切爭冠軍的廖康銘，用人一向專一，通常肯轉換配搭用意正面，正如「康昌之星」上季出道後，首十三戰只有一仗用希威森，其餘全用霍宏聲，上仗後者停賽換艾兆禮跑第四名，今仗竟不回配霍宏聲，再用艾兆禮擺明有計，更吸引今朝阿廖特意搵騎者傾談商討大計。

添開心皮耶樂仔密斟

今朝「添開心」試閘前的空檔，伍鵬志一度捉住周俊樂密斟。
今朝「添開心」試閘前的空檔，伍鵬志一度捉住周俊樂密斟。

「添開心」上仗賽後發現氣管內有大量血液，伍鵬志決定畀佢抖抖，休息了兩個星期先至踱步，去到今年二月恢復快跳，之後再做三課大閘省起狀態，今次返回四班出擊，配合二檔好位，形勢相當不俗，睇埋今朝試閘前的空檔，練者一度捉住周俊樂密斟，今戰必有所圖。

好節拍成哥密謀三W

「好節拍」今朝操練之後沈集成趕去機坪接馬，值得追捧。
「好節拍」今朝操練之後沈集成趕去機坪接馬，值得追捧。

沈集成最近谷草搏殺手風極順，除了三月底曾一晚四W，近兩期俱有馬贏，上周三又完成帽子戲法，現時頭馬已升至四十六W，有力挑戰練馬師冠軍寶座，睇番成哥今次派出不少牌面馬，尤其係「好節拍」已連贏兩場，睇埋今朝操練之後成哥趕去機坪接馬，值得追捧。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
鍾培生對林作拳賽遭非法盜播 入稟索賠逾5000萬元 高院下令前新城DJ凌志灝僅需賠175萬元
鍾培生對林作拳賽遭非法盜播 入稟索賠逾5000萬元 高院下令前新城DJ凌志灝僅需賠175萬元
社會
5小時前
照片瘋傳！粉嶺站疑有「便衣」捉逃票？港鐵澄清揭「神秘人」真正身份：並非便衣｜Juicy叮
照片瘋傳！粉嶺站疑有「便衣」捉逃票？港鐵澄清揭「神秘人」真正身份：並非便衣｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
麥當勞隱藏點餐技巧！1方法慳$8.5買豬柳漢堡餐 網民：2026仲有人唔知？
麥當勞隱藏點餐技巧！1方法慳$8.5買豬柳漢堡餐 網民：2026仲有人唔知？
飲食
2026-04-20 13:27 HKT
00:49
4分鐘2宗奪命車禍│油塘港鐵站對開30歲內地女子捱貨車撞 頭髮被扯甩掛倒後鏡 送院不治
突發
4小時前
83歲黃一飛激罕返港舉步維艱  神秘中年女子手拖手全程攙扶  肚腩如鼓飽受病痛困擾
83歲黃一飛激罕返港舉步維艱  神秘中年女子手拖手全程攙扶  肚腩如鼓飽受病痛困擾
影視圈
7小時前
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
影視圈
2026-04-20 09:00 HKT
港人深圳配名牌眼鏡甩Logo「預告」找晦氣 店家隔空「開條件」 網民：算了吧｜Juicy叮
港人深圳配名牌眼鏡甩Logo「預告」找晦氣 店家隔空「開條件」 網民：算了吧｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
$1換購盒裝特大雞蛋！百佳超市推6大優惠 慶祝「佳蛋仔」生日
$1換購盒裝特大雞蛋！百佳超市推6大優惠 慶祝「佳蛋仔」生日
飲食
21小時前
17樓住戶譚先生自備外骨骼步行輔助器，上樓執拾個人物品。梁國峰攝
02:37
宏福苑執拾︱17樓居民自備外骨骼步行輔助器 上樓取回高達模型及兩夾萬
突發
3小時前
唐鶴德患眼疾缺席張國榮紀念活動  《東周刊》獨家揭億元身家生活  兩神秘男孩陪伴解寂寞
唐鶴德患眼疾缺席張國榮紀念活動  《東周刊》獨家揭億元身家生活  兩神秘男孩陪伴解寂寞
即時娛樂
6小時前