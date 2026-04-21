沙田早晨│方廄六駒到大圈加課

莫雷拉自從出任方嘉柏主帥之後，騎練已取得六場頭馬，只有四月十一日賽事未有進帳，看今次出馬多達八匹自然值得看好，尤其「朗日雪峰」、「銀刺勇士」、「赤風驪」、「團長好」、「友贏威馳」及「好好戀愛」要加倍留意，皆因今朝浩浩蕩蕩一齊到大圈加課。

康昌之星騎練傾大計

廖康銘今朝特意搵艾兆禮傾談商討大計。

志切爭冠軍的廖康銘，用人一向專一，通常肯轉換配搭用意正面，正如「康昌之星」上季出道後，首十三戰只有一仗用希威森，其餘全用霍宏聲，上仗後者停賽換艾兆禮跑第四名，今仗竟不回配霍宏聲，再用艾兆禮擺明有計，更吸引今朝阿廖特意搵騎者傾談商討大計。

添開心皮耶樂仔密斟

今朝「添開心」試閘前的空檔，伍鵬志一度捉住周俊樂密斟。

「添開心」上仗賽後發現氣管內有大量血液，伍鵬志決定畀佢抖抖，休息了兩個星期先至踱步，去到今年二月恢復快跳，之後再做三課大閘省起狀態，今次返回四班出擊，配合二檔好位，形勢相當不俗，睇埋今朝試閘前的空檔，練者一度捉住周俊樂密斟，今戰必有所圖。

好節拍成哥密謀三W

「好節拍」今朝操練之後沈集成趕去機坪接馬，值得追捧。

沈集成最近谷草搏殺手風極順，除了三月底曾一晚四W，近兩期俱有馬贏，上周三又完成帽子戲法，現時頭馬已升至四十六W，有力挑戰練馬師冠軍寶座，睇番成哥今次派出不少牌面馬，尤其係「好節拍」已連贏兩場，睇埋今朝操練之後成哥趕去機坪接馬，值得追捧。