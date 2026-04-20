沙田早晨│「天下寵兒」阿廖親身試

由於兵力用了不少，季中廖康銘開始接手轉倉馬，而這批馬成績也極之理想，其中「祥勝將軍」取得兩捷；「神駒馬靈」和「部族高手」也迅即建功。

至於周三晚上陣的「天下寵兒」，上仗谷草排大外檔入位，表現也算出色。今朝此馬試跑由阿廖自己操刀，是其少有的親自出試馬，值得睇高一線。

威哥吼實智勇名駒

「智勇名駒」今朝出跳時，呂健威全程舉鏡吼實。

今季冠軍練馬師之爭鬥得激烈，目前多達六位練者取得四十W或以上，其中呂健威落後榜首方嘉柏七W似乎距離較遠，但威哥兵多將廣，後來居上絕對唔奇。

今戰呂廄「智勇名駒」要格外留意，因為今朝出跳時，威哥全程舉鏡吼實，同期出跳的「尚旋」則無此鏡頭，顯然心中有馬。

黎昭昇追問雷神太保

今朝「雷神太保」內圈出試後黎昭昇到機坪接馬，急不及待向鞍上人追問進度。

黎昭昇兵力一般，但今朝黎廄馬成焦點所在，先有五點四十八分莫雷拉過檔「燈胆將軍」，接住再有潘頓為「冷娃」出跳，也是兩大高手的首匹出試馬。

至於周三晚出戰馬，最有睇頭就係「雷神太保」，內圈出試後阿黎到機坪接馬，急不及待向鞍上人追問進度。

伍鵬志親接佐治傳奇

「佐治傳奇」今朝課後伍鵬志趕去接馬，絕對有追捧必要。

「佐治傳奇」三次上陣仍未贏馬，但取得亞季殿各一成績不差，如繼續出爭田草應好大機會補中，今次卻變陣改攻谷草，部署充滿睇頭。

今朝「佐治傳奇」出跳亦極具好感，力度夠勁之餘亦唔急，勇熟程度不斷轉好，即使向來作風低調的伍鵬志，課後都趕去接馬，絕對有追捧必要。

美麗登場全哥跟實

今朝「美麗登場」出跳時羅富全不只跟出跟入，課後甚至跟埋此駒入馬房。

羅富全訓練「美麗」系馬不多，然而之前有匹「美麗緣分」在谷草取得六W，評分去到九十五分成績極佳；今季全哥為郭家再訓練「美麗登場」，上仗初出已跑獲亞軍，自然值得憧憬。

今朝「美麗登場」出跳時更充滿搏殺動靜，全哥不只跟出跟入，課後甚至跟埋此駒入馬房，重視到極。

輝哥緊張得意佳作

「得意佳作」今朝由袁幸堯試跑，姚本輝一貫緊張跟實。

「得意佳作」今季佳作欠奉，同時也減分不少，目前四十八分，比起上季贏馬時低了不少，更重要今次在超弱組出賽，來個谷底反彈確有可能。今朝此馬由袁幸堯試跑，姚本輝一貫緊張跟實，課後更落隧道底接馬，向袁妹問長問短。