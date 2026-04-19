內圈捕影│「飛躍凱旋」持續見好

由於大多戰駒都做最後試跑，故今朝到內圈出試不太多。

「飛躍凱旋」助手踱一圈，步伐穩健力度充沛，馬身依舊咁靚，毛色油潤有光澤，持續見好體力充沛。「伶俐驫駒」助手踱一圈，馬身壯到不得了，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿霸氣，佳態保持有餘。

「富心星」助手踱一圈，充滿了氣勢，目光炯炯有神，全程岳高頭走，身壯力足毛色悅目，愈贏愈醒。「好好戀愛」助手踱一圈，淡淡定走過，神生步爽展現朝氣，保持身壯毛色悅目，操足而臨仍具好感。

「皇者有利」助手踱一圈，試來活力充沛，大半程搶走好火氣，馬身茁壯毛水潤澤，近況弗到不得了。「哪吒」助手踱一圈，神情專注目光如炬，輕鬆完成步順爽勁，馬身飽滿實淨，勇銳之餘且持續進步。

「天火同德」助手踱一圈，汗濕唔多神情專注，馬身實淨對辦，力度好過之前，試閘見好大有進展。「天火同人」助手踱一圈，快慢由人姿態順暢，神色馬身都對辦，火氣方面亦唔錯，具備爭勝水準。

多利神駒火氣旺盛

「多利神駒」身靚毛色油潤，至今最弗一次。

「良駒好友」助手踱一圈，雙目有神朝氣勃勃，馬身保持粗壯，落腳輕快有彈力，仍具好感未見疲態。「多利神駒」助手踱一圈，沿途急步搶走，充滿競賽意欲火氣旺盛，身靚毛色油潤，至今最弗一次。

謝鋒