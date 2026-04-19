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晨光追擊│「勁大威猛」饒具朝氣

晨操動態
更新時間：19:00 2026-04-19 HKT
發佈時間：19:00 2026-04-19 HKT

雖然是周日，但今朝出跳馬相當踴躍，當中不乏周三參戰分子及勇馬，現將報導過程如下。

「電訊驕陽」戴頭罩由助手跳兩段，用暗力拉實火氣不俗，身壯毛色仍靚，不遜於贏馬時。「勁大威猛」戴眼罩由袁幸堯跳兩段，精神飽滿饒具朝氣，毛色復現光澤，確認全面回勇。

「添開心」戴頭罩由助手跳兩段，按住走得唔快，力度唔錯馬身收靚，傷癒狀態理想。「祥勝將軍」戴頭罩由副練跳三段，步幅開得好闊又夠勁，馬身更壯更札實，佳態洋溢。

 「快活英雄」戴頭罩由助手跳一段，輕描淡寫完成，走勢硬朗勁度夠，神色甚佳持續見好。「本領非凡」戴頭罩由助手跳兩段，從容不逼走過，步順輕快身壯結實，一直在爭勝水準。

「八心之星」助手跳兩段，慢速完成一樣冇搶口，愈來愈聽話，不斷進步。「驕陽雄心」戴頭罩由希威森跳兩段，擔高頭走好神氣，火力充裕走勢爽，前所未見吸引。

「歷險大將」戴頭罩由助手跳兩段，按住輕鬆走過，力度未減半分，神采奕奕仍具好感。「快樂寶寶」戴頭罩由助手跳三段，輕輕推騎愈走愈勁，火力充沛，轉倉操足蓄勢待發。

「康昌之星」戴頭罩由助手跳三段，多跑之下保持身壯，末段衝刺反應又好，未見低落。「寶成智星」戴頭罩由助手跳兩段，神色唔再淡，更有番啖火好肯走，久沉馬有起色。

「雷神太保」戴眼罩及頭罩由助手跳一段，外觀一向做得唔錯，韁口更轉好，予人極佳觀感。「過關勇士」戴頭罩由希威森跳三段，精神奕奕極具朝氣，力度持續提升，早前試閘表現又好。

千杯正值勇境

「千杯」神態專注火力俱備，馬身札實步挺輕巧。
「千杯」神態專注火力俱備，馬身札實步挺輕巧。

「千杯」戴頭罩由鍾易禮跳兩段，神態專注火力俱備，馬身札實步挺輕巧，正值勇境。

兆文

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