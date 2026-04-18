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沙田早晨│「風起雲湧」賢哥大細超

晨操動態
更新時間：15:45 2026-04-18 HKT
發佈時間：15:45 2026-04-18 HKT

「風起雲湧」季初四班田草千八，快放到埋門僅短頭敗於「精算特殊」，前領更具威力，近仗留得較後似乎一心想減分，今仗終首落五班，以其季內四班得亞季各兩次，實力明顯秤先，同時今朝操練展露搏殺動靜，操練前蘇偉賢走去機坪主持大局，而其他馬未獲以上侍遇。

英雄豪邁石哥落手拖

今朝「英雄豪邁」出試徐雨石跟出跟入，甚至落埋手拖馬。
今朝「英雄豪邁」出試徐雨石跟出跟入，甚至落埋手拖馬。

「英雄豪邁」轉倉亦不出奇，特別在轉投徐廄後已跑了兩仗，首次出爭直路賽，由包尾位置追回第三名，表現已有驚喜，上仗轉爭谷草一千，大半程留到包尾，結果又追回第五名後上強勁，老馬大有轉機，睇埋今朝出試石哥跟出跟入，甚至落埋手拖馬，值得追捧。

袁妹親試三匹參戰馬

姚本輝今朝指定袁幸堯為「飛輪霸」、「超加加」及「日馳千里」加課。
姚本輝今朝指定袁幸堯為「飛輪霸」、「超加加」及「日馳千里」加課。

女見習騎師袁幸堯在港上陣三個回合，次次有頭馬交出，合共累積四W，袁妹至今上陣十八次，成績是四冠一亞五季三殿，一份相當誇張的成績單，今次師傅姚本輝繼續大力支持，交「飛輪霸」、「超加加」及「日馳千里」畀袁妹上陣，同時今朝指定佢為呢三匹馬加課。

紫荊傳令阿游跟到實

今朝「紫荊傳令」到內圈出試之後游達榮跟到實。
今朝「紫荊傳令」到內圈出試之後游達榮跟到實。

班德禮今季成績好的一個重要原因，全因為得到不少馬主的大力支持，「心得」及「高球」系合共取得多場頭馬外，近期「紫荊」系亦有全力支持之勢，今次尾場「紫荊傳令」交其手，相信必全力拚搏，而此馬今朝到內圈出試之後游達榮跟到實，練者也顯得非常肉緊。
 

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