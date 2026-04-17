Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「領創動力」力度足夠

晨操動態
更新時間：15:30 2026-04-17 HKT
發佈時間：15:30 2026-04-17 HKT

大多參戰馬今朝都到內圈出試，精彩鏡頭一個接一個，現報導如下。

「領創動力」助手踱一圈，步伐穩健力度足夠，身靚有條線美，雙目炯炯有神，充滿朝氣一直省鏡。「謙謙君子」助手踱一圈，試來精神爽利，全程搶走心火湧現，馬身靚到無得挑剔，老而彌堅保養好。

「勝萬金」助手踱一圈，步伐穩健力度足夠，馬身札實唔瘦，神態吸引暗火展現，上佳水準不遜勝時。「鬥志波」助手踱一圈，小心按實順走，身色俱吸引外觀對辦，過步輕爽力度亦夠，予人極佳觀感。

「勤德天下」助手踱一圈，輕描淡寫完成，比起前時更收斂，身靚實淨力度充足，勇銳之餘持續進步。「奮鬥心」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，毛色油潤馬身更壯，精神奕奕佳態洋溢。

偵探傳奇星味十足

「偵探傳奇」神情專注目光如炬，火氣有增無減。
「偵探傳奇」神情專注目光如炬，火氣有增無減。

「偵探傳奇」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身肌肉，火氣有增無減，勝後更進星味十足。「光年程祥」助手踱一圈，過步爽力度貫注，神態活躍展現暗火，馬身一早做得好靚，具備爭勝水準。

「手機錶勁」助手踱一圈，擔高頭走樣子神氣，步順力雄火氣充裕，馬身壯全身肌肉，弗到不得了。「君子傳承」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，毛色靚身喼得壯，保持銳利無走樣。

謝鋒
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 一文看清申請資格/津貼範圍
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
生活百科
2026-04-16 11:56 HKT
潘宏彬離世終年63歲 劉德華摯友長留懷念 金像獎特刊列名追思
01:35
潘宏彬離世終年63歲 金像獎特刊列名追思 與劉德華同期曾傳緋聞 拍過《鹿鼎記》、《神鵰俠侶》
影視圈
5小時前
怡和擬收購長和旗下百佳 據報將與惠康合組超市巨頭 分析：網購盛行驅使超市變陣
怡和擬收購長和旗下百佳 據報將與惠康合組超市巨頭 分析：網購盛行驅使超市變陣
商業創科
2小時前
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
創科資訊
2026-04-16 07:30 HKT
04:53
星島申訴王 | 銀行賬戶被駭 一覺醒來被轉走21萬 IT港男防不勝防：黑客犯案時機好精準
申訴熱話
8小時前
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
生活百科
23小時前
瀝源邨榮瑞樓高層起火。fb：沙田之友
00:44
沙田瀝源邨火警 200人疏散
突發
2小時前
港鐵羅湖站大叔當眾向路軌小便 關車門一刻險遭月台幕門夾 網民怒斥不要臉｜Juicy叮
00:26
港鐵羅湖站大叔當眾向路軌小便 關車門一刻險遭月台幕門夾 網民怒斥不要臉｜Juicy叮
時事熱話
45分鐘前
《中年好聲音》評審周國豐胞兄罕曝光  身材高大一部位跟弟如餅印  三兄長一為補習天王
《中年好聲音》評審周國豐胞兄罕曝光  身材高大一部位跟弟如餅印  三兄長一為補習天王
影視圈
3小時前
港鐵荃灣綫驚現男賊 疑十分鐘內連劫兩女手機 俱趁列車關門逃去無踪
01:29
港鐵荃灣綫驚現男賊 疑十分鐘內連劫兩女手機 俱趁列車關門逃去無踪
突發
8小時前