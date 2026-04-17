內圈捕影│「領創動力」力度足夠

大多參戰馬今朝都到內圈出試，精彩鏡頭一個接一個，現報導如下。

「領創動力」助手踱一圈，步伐穩健力度足夠，身靚有條線美，雙目炯炯有神，充滿朝氣一直省鏡。「謙謙君子」助手踱一圈，試來精神爽利，全程搶走心火湧現，馬身靚到無得挑剔，老而彌堅保養好。

「勝萬金」助手踱一圈，步伐穩健力度足夠，馬身札實唔瘦，神態吸引暗火展現，上佳水準不遜勝時。「鬥志波」助手踱一圈，小心按實順走，身色俱吸引外觀對辦，過步輕爽力度亦夠，予人極佳觀感。

「勤德天下」助手踱一圈，輕描淡寫完成，比起前時更收斂，身靚實淨力度充足，勇銳之餘持續進步。「奮鬥心」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，毛色油潤馬身更壯，精神奕奕佳態洋溢。

偵探傳奇星味十足

「偵探傳奇」神情專注目光如炬，火氣有增無減。

「偵探傳奇」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身肌肉，火氣有增無減，勝後更進星味十足。「光年程祥」助手踱一圈，過步爽力度貫注，神態活躍展現暗火，馬身一早做得好靚，具備爭勝水準。

「手機錶勁」助手踱一圈，擔高頭走樣子神氣，步順力雄火氣充裕，馬身壯全身肌肉，弗到不得了。「君子傳承」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，毛色靚身喼得壯，保持銳利無走樣。

謝鋒

