晨光追擊│「川河型駒」走勢爽朗

由於大多參戰馬已做最後試跑，故此今朝出跳馬少得很，故此提供番周四出跳馬畀大家參考，現將操練過程報道如下。

「友愛心得」戴頭罩由助手跳一段，擔高頭走好神氣，身壯神態活躍，佳態保持有餘。「川河型駒」戴頭罩由助手跳兩段，均速完成走勢爽朗，身脹卜卜，毛色充滿光澤。

馬上盈步挺硬朗

「馬上盈」扣住而馳心火湧現，勇況十足好吸引。

「有情有義」戴頭罩由黃智弘跳兩段，聚精會神步挺爽勁，火氣有增無減，贏開弗到爆。「馬上盈」戴頭罩由助手跳兩段，扣住而馳心火湧現，步挺硬朗，勇況十足好吸引。

「共創歡欣」戴頭罩由艾道拿跳一段，試得甚牽強，步欠開揚神色又淡，慢熱無進展。「古惑大師」戴頭罩由艾道拿跳一段，跑規改善了，再無頭擰擰，不過勁度好一般。

「爽飆王子」助手跳兩段，拖下拖下，展步欠仍順暢，力度好普通。「艾莉奧」戴頭罩由助手跳一段，平穩走過而已，火力俱欠充裕，老退力有不逮。

講番周四出跳馬。

「睿智多寶」戴頭罩由艾道拿跳一段，冇以住咁大汗，亦唔再心急，勝後再進一步。「大利好運」戴頭罩由助手拍「俏眼光」跳兩段，落後近兩個馬位，聚精會神有火有力，身好靚勇況十足。

「熾烈神駒」戴頭罩由潘頓跳兩段，唔急唔搶表現清風送爽，身喼得靚依然勇銳。「天將龍駒」戴頭罩由巫顯東跳兩段，仍舊火猛墜手急勁，馬身脹卜卜，弗到漏油。

「手機錶勁」戴頭罩由潘頓跳兩段，外觀靚唔在講，仲要氣定神閒，多咗一份成功感。「超加加」戴頭罩由袁幸堯跳兩段，神情專注且展現暗火，馬身粗壯毛色現光澤。

「大眾福星」莫雷拉跳兩段，頭岳岳改不了，落腳輕快俐落，灰馬身扎實。「有派頭」布文跳兩段，汗濕多但唔心急，神色佳步硬朗，佳態保持。

兆文