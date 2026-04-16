內圈捕影│「嘉應傳承」神態軒昂

不少馬匹昨朝到內圈輕舒步頭，甚多精彩場面，現將操練報導如下。

「嘉應傳承」助手踱一圈，馬身好靚好粗壯，神態軒昂展現朝氣，跨步開揚力度貫注，今季最弗一次。「南區之星」副練踱一圈，以輕鬆姿態完成，步勁爽朗馬身粗壯，毛色復現光澤，神采奕奕重現勇態。

「熾烈神駒」助手踱兩圈，充滿了氣勢，雙耳烱烱目光銳利，身靚到無得挑剔，依然勇銳鋒芒畢露。「飛輪霸」袁幸堯踱一圈，步伐穩健力度充沛，馬身依舊咁靚，神態活躍火氣保持，忠心馬依舊態勇。

「顯勝高昇」助手踱一圈，淡淡定充滿朝氣，身壯健毛色靚，步輕巧之餘又有彈力，有火有力一直見好。「有情有義」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身都係肌肉，火氣有增無減，勝後更進一步。

「川河型駒」助手踱一圈，毛色悅目立立令，步挺開揚並展現暗火，上佳水準未見低落。「超開心」助手踱一圈，愈見收斂神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，馬身札實毛色油潤，正值爭勝水平。

光輝歲月神生步爽

「光輝歲月」目光銳利充滿朝氣，勝後有進無退。

「飛雲」助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力神態生猛，毛色亮麗身好粗壯，蓄勢待發勇況十足。「光輝歲月」助手踱一圈，馬身壯到不得了，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣，勝後有進無退。

謝鋒