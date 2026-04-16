Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追擊│「紫荊傳令」勇況已備

晨操動態
更新時間：01:00 2026-04-16 HKT
發佈時間：01:00 2026-04-16 HKT

昨朝出跳的參戰馬少得很，場面較是冷清，幸好仍有不少勇馬出現，現報導如下。

「官金騏」戴頭罩由艾兆禮跳兩段，比過往更淡定更放鬆，試閘一再交出好走勢，傷癒醒神。「英雄豪邁」戴頭罩由楊明綸拍「電訊驕陽」跳兩段，走勢爽勁且佔取上風，表現一點也不似老馬，重新振作。

「錶之極光」戴頭罩由副練跳兩段，內斂馬識得留力，喼到身壯毛色潤澤，長在争勝水平。「紫荊傳令」戴頭罩由班德禮拍「無極勇將」跳三段，追上好反應，步闊力度充沛，馬身收得更靚，勇況已備。

「常嚐發財」戴眼罩及頭罩由助手跳一段，慢試輕舒步頭，神色甚佳展現朝氣，勇況保持有餘。「起舞奜奜」戴頭罩由艾兆禮跳兩段，毛色金光閃閃，予人一見傾心之感，尚要步輕快力充沛。

馬運高譽滿欄邊。

「馬運高」出步更輕更熟練，馬身現線條美。
「馬運高」出步更輕更熟練，馬身現線條美。

「馬運高」戴頭罩由潘明輝跳兩段，出步更輕更熟練，馬身收靚展現線條美，走勢譽滿欄邊。「勇者無敵」助手跳兩段，戴鼻箍，岳頭走但好規矩，力度繼續提升，神生步爽勇況十足。

「午夜快車」黃寶妮跳兩段，大大步走過饒富好感，神態對辦身夠輕，出腳又夠俐落。「德心知遇」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，墜手現暗火，神色好過之前，步順硬朗觀感不俗。

「怪獸叉燒」戴頭罩由助手跳三段，肯走唔懶好現象，外觀亦駟正，馬身實淨。「新力好」戴頭罩由班德禮跳兩段，一貫賣力肯走，墜手火氣好，保持身壯狀態對辦。

「廚神」戴頭罩由助手跳兩段，平穩走過火力一般，神色亦好淡，久沉分子未有起色。「奇異果」戴頭罩由田泰安跳兩段，步緊緊動作欠順暢，毛色亦淡淡哋，初起未夠。

兆文
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
香港拳王私家車春宮片流出 女主角「癲癲」為本土AV女優 曾上ViuTV節目稱遭落藥家暴
香港拳王私家車春宮片流出 女主角「癲癲」為本土AV女優 曾上ViuTV節目稱遭落藥家暴
影視圈
8小時前
日本京都11歲男童偏僻山林離奇斃命 警方申請逮捕承認棄屍父親
日本京都11歲男童偏僻山林離奇斃命 警方申請逮捕承認棄屍父親
即時國際
4小時前
河南13歲童遭「割喉」氣管勒斷，老人私拉繩索曬粟米封路釀禍。
河南老人攔路拉繩曬粟米 13歲童遭「割喉」一截氣管未尋回
即時中國
16小時前
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
生活百科
2026-04-14 11:53 HKT
「關愛座」新現象 老人家避開唔坐？ 網民引述長者解釋 原來有一大心酸原因｜Juicy叮
「關愛座」新現象 老人家避開唔坐？ 網民引述長者解釋 原來有一大心酸原因｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
蔡卓妍驚爆曾被診斷輕微中風 後遺症困擾十年：一返酒店就爆喊 愧疚對不起一個人
蔡卓妍驚爆曾被診斷輕微中風 後遺症困擾十年：一返酒店就爆喊 愧疚對不起一個人
影視圈
10小時前
投考「教車師傅牌」博月賺10萬 拆解收入方程式 私教難敵駕駛學校一張皇牌
投考「教車師傅牌」博月賺10萬 拆解收入方程式 私教難敵駕駛學校一張皇牌
投資理財
10小時前
三代同堂蝸居逾300呎公屋 40萬改造北歐風安樂窩 設計師一招破解黑廳困局
三代同堂蝸居逾300呎公屋 40萬改造北歐風安樂窩 設計師一招破解黑廳困局
家居裝修
20小時前
巴基斯坦變態男8年性侵48女屍 專揀下葬不足兩小時新墳落手
巴基斯坦變態男8年性侵48女屍 專揀下葬不足兩小時新墳落手
即時國際
9小時前
手工點心老店「金輝」結業！屹立灣仔20多年 太子女呻被業主1舉動翹起「有啲手藝失傳就真係冇」
手工點心老店「金輝」結業！屹立灣仔20多年 太子女呻被業主1舉動翹起「有啲手藝失傳就真係冇」
飲食
7小時前