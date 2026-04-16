晨光追擊│「紫荊傳令」勇況已備

昨朝出跳的參戰馬少得很，場面較是冷清，幸好仍有不少勇馬出現，現報導如下。

「官金騏」戴頭罩由艾兆禮跳兩段，比過往更淡定更放鬆，試閘一再交出好走勢，傷癒醒神。「英雄豪邁」戴頭罩由楊明綸拍「電訊驕陽」跳兩段，走勢爽勁且佔取上風，表現一點也不似老馬，重新振作。

「錶之極光」戴頭罩由副練跳兩段，內斂馬識得留力，喼到身壯毛色潤澤，長在争勝水平。「紫荊傳令」戴頭罩由班德禮拍「無極勇將」跳三段，追上好反應，步闊力度充沛，馬身收得更靚，勇況已備。

「常嚐發財」戴眼罩及頭罩由助手跳一段，慢試輕舒步頭，神色甚佳展現朝氣，勇況保持有餘。「起舞奜奜」戴頭罩由艾兆禮跳兩段，毛色金光閃閃，予人一見傾心之感，尚要步輕快力充沛。

馬運高譽滿欄邊。

「馬運高」出步更輕更熟練，馬身現線條美。

「馬運高」戴頭罩由潘明輝跳兩段，出步更輕更熟練，馬身收靚展現線條美，走勢譽滿欄邊。「勇者無敵」助手跳兩段，戴鼻箍，岳頭走但好規矩，力度繼續提升，神生步爽勇況十足。

「午夜快車」黃寶妮跳兩段，大大步走過饒富好感，神態對辦身夠輕，出腳又夠俐落。「德心知遇」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，墜手現暗火，神色好過之前，步順硬朗觀感不俗。

「怪獸叉燒」戴頭罩由助手跳三段，肯走唔懶好現象，外觀亦駟正，馬身實淨。「新力好」戴頭罩由班德禮跳兩段，一貫賣力肯走，墜手火氣好，保持身壯狀態對辦。

「廚神」戴頭罩由助手跳兩段，平穩走過火力一般，神色亦好淡，久沉分子未有起色。「奇異果」戴頭罩由田泰安跳兩段，步緊緊動作欠順暢，毛色亦淡淡哋，初起未夠。

兆文

