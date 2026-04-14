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內圈捕影│「辣得金」暗火展現

晨操動態
更新時間：15:15 2026-04-14 HKT
發佈時間：15:15 2026-04-14 HKT

大多參戰馬今朝到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「辣得金」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕巧神態暢旺，暗火展現身又靚，論勇出色朝氣勃勃。「東方寶寶」助手踱一圈，馬身極之粗壯，充滿了線條美，神色活躍展現朝氣，火力不俗極具好感。

「極速滿貫」助手踱一圈，外觀相當對辦，身壯脹卜卜，毛色鮮明潤澤，落腳整齊有力，觀感唔差。「安可」助手踱一圈，氣宇軒昂試得淡定，翻步急密俐落有力，馬身愈收愈實淨，正值勇境最弗一次。

「龍文鞭影」助手踱兩圈，全程試得輕鬆，步順爽勁神態暢旺，力度好過之前，重新振作去番最弗時。「快樂神駒」助手踱一圈，快慢由人表現乖巧，馬身好靚好壯，目光銳利落腳輕快，進度愈來愈好。

穿甲金鷹運步如輪

「穿甲金鷹」力度充足暗火湧現，勝後更上層樓。
「穿甲金鷹」力度充足暗火湧現，勝後更上層樓。

「團結戰靈」助手踱一圈，擔高頭走樣子神氣，步順力雄火氣充裕，馬身壯全身肌肉，喼到極佳水準。「穿甲金鷹」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，身靚外觀吸引，勝後更上層樓。

「團結勇士」助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力神態生猛，毛色亮麗悅目，進步且勇吸引之極。「八仟好運」助手踱一圈，表現極之放鬆，汗濕唔多目光集中，馬身壯毛色靚，精神奕奕佳態洋溢。

謝鋒

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