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內圈捕影│「棒棒糖」力度充足

晨操動態
更新時間：15:30 2026-04-13 HKT
發佈時間：15:30 2026-04-13 HKT

不少參戰馬今朝進行試，加上內圈一度關閉，故此出試馬並非太多。

「加州活力」助手踱兩圈，全程搶走心火湧現，身壯健毛色悅目，雙目炯炯有神，依然省鏡體力充沛。「棒棒糖」助手踱兩圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，愈贏愈醒充滿氣勢。

「星運少爵」助手踱兩圈，多跑無瘦馬身仍壯，神態活潑火氣未減，毛色油潤悅目，佳態保持有餘。「北地烈馬」助手踱一圈，依然身壯脹卜卜，毛色鮮明潤澤，落腳整齊又硬淨，仍具好感未現疲態。

香港神駒步順力雄

「香港神駒」擔高頭走相當神氣，去番最佳時候。
「香港神駒」擔高頭走相當神氣，去番最佳時候。

「追風」助手踱一圈，精神爽利火力充沛，步順輕快展現彈力，馬身一直得好靚，觀感勝前重現勇態。「香港神駒」助手踱兩圈，擔高頭走相當神氣，步順力雄火氣充裕，細馬身又夠壯，去番最佳時候。

「幸運傳承」助手踱兩圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身扎實神態對辦，仍在上佳水準。「富裕君子」助手踱兩圈，情緒安穩好專注，目光銳利精神奕奕，外觀對辦身夠實淨，予人極佳觀感。

「同心同樂」助手踱兩圈，情緒安穩好專注，馬身仍壯無瘦，步爽勁力度充足，朝氣勃勃上佳水準。「天天友福」助手踱兩圈，小心按實順走，身色吸引外觀省鏡，過步輕爽力度充沛，勝後勇況保持。

謝鋒
 

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