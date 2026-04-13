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晨光追擊│「穿甲金鷹」精神爽利

晨操動態
更新時間：15:00 2026-04-13 HKT
發佈時間：15:00 2026-04-13 HKT

周一出跳馬向來甚多，包括多匹參戰分子，當中不乏勇馬，現將操練過程報道如下。

「做好自己」霍宏聲跳兩段，走勢硬淨勁度未減，細馬保持身壯，依然勇銳無疲態。「穿甲金鷹」戴頭罩由艾兆禮跳三段，步幅開得好闊又夠輕巧，精神爽利，雙目炯炯有神。

「手到再來」戴頭罩由黃寶妮跳兩段，有番墜手感，火氣好番好多，久沉馬有轉機。「決一劍」副練跳兩段，無之前大閘咁懶，神色活潑番，狀態有起色。

「紅磚戰士」戴頭罩由助手跳兩段，依然頭側側，不過毛色唔再淡，馬身夠實淨。「八仟好運」戴頭罩由助手跳兩段，愈見淡定出腳順暢，馬身實淨呈現線條美。

「彩虹七色」戴眼罩及頭罩由副練跳兩段，推騎反應凌厲，快慢由人步爽神生，馬身亦喼得靚。「賢者威楓」戴頭罩由助手跳兩段，主動搶走躍躍欲試，火氣極佳，弗到不得了。

「先到先得」戴頭罩由助手跳兩段，精神飽滿極具朝氣，毛色現光澤，持續態勇。「時間寶」戴頭罩由金誠剛跳三段，神態專注火力俱備，力度有增無減，大熟大勇。

「龍又生」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，比前淡定得多，唔再搶口，力度充裕朝氣勃勃。「佳登」戴頭罩由助手跳兩段，規矩得多，無再岳頭岳腦，充滿朝氣進度好。

福星小子心火湧現

「福星小子」步挺力勁身又夠壯，銳氣正盛。
「福星小子」步挺力勁身又夠壯，銳氣正盛。

「福星小子」戴頭罩由助手跳兩段，扣住而馳心火湧現，步挺力勁身又夠壯，銳氣正盛。「乘數表」戴頭罩由霍宏聲跳兩段，輕描淡寫完成，韁口盡斂好聽話，步輕力度又好。

「凡凡有餘」戴頭罩由布文草地跳兩段，清風送爽完成，火猛力足毛色悅目，近況出色。「龍文鞭影」戴頭罩由助手草地跳兩段，神色好過之前，馬身亦收壯了，復勇八九。

兆文

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