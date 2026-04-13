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沙田早晨│「川河動駒」阿游跟得貼

晨操動態
更新時間：16:00 2026-04-13 HKT
發佈時間：16:00 2026-04-13 HKT

偏向慢熱的游達榮，近期密密交出頭馬，看今次出馬不少，更不乏餐士馬，游廄馬確有睇好一線必要，尤其「川河動駒」今朝出跳極具睇頭，不論課前課後，阿游都現身主持大局非常肉緊，再看此馬近期攤路隔紗，一仗好一仗差，上仗表現欠奉，今仗自然又要捧場。

八仟好運老蔡一早到

今朝「八仟好運」四點五十分出跳竟見蔡約翰現身睇馬，當時並沒有其他蔡廄馬陪同。
今朝「八仟好運」四點五十分出跳竟見蔡約翰現身睇馬，當時並沒有其他蔡廄馬陪同。

多年以來，蔡約翰風雨不改，每朝都會現身晨課，不過有一個特色，就是大多時候五點後先會露面，換言之五點前出試馬匹未能親身監督，然而今朝一反常態，「八仟好運」四點五十分出跳竟見老蔡現身睇馬，仲要當時並沒有其他蔡廄馬陪同，罕見地安排單獨出場。

星之願森仔阿廖好傾

 

「星之願」今朝課後希威森同廖康銘傾了好長時間。
「星之願」今朝課後希威森同廖康銘傾了好長時間。

方嘉柏上周三狂掃四W，廖康銘剛戰贏番「翠紅」回應，同時將頭馬寫成四十八比四十七，今次跑番谷戰，牌面上當然以方仔較強，不過阿廖亦不甘示弱，正如「星之願」便來勢洶洶，既是希威森今朝首匹出跳馬，課後更同阿廖傾了好長時間，擺出一副搏殺格。

呂廄雙雄聲仔好緊張

今朝「做好自己」同「好實力」課後霍宏聲走去烽火台揾呂健威傾談。
今朝「做好自己」同「好實力」課後霍宏聲走去烽火台揾呂健威傾談。

今朝有唔少騎練上了從化試閘，然而留港不用北上的騎師也不敢怠慢，好似希威森同霍宏聲就六點前已露面操馬，前者試「星之願」固然搶鏡，而聲仔為呂廄「做好自己」同「好實力」出跳亦矚目不已，除了交出好走勢之外，課後聲仔更走去烽火台揾呂健威傾談。

手到再來指定小妹操

「手到再來」今朝試跑指定黃寶妮親試。
「手到再來」今朝試跑指定黃寶妮親試。

袁幸堯成績好到不得了，黃寶妮剛戰亦有「應龍飛影」入Q，同時顯示去到季尾階段，呢兩位女將的減磅優勢相當着數，今次黃寶妮有匹「手到再來」要吼實，因為今朝試跑指定小妮子親試，也是少有由騎師親試的伍廄馬，更吸引墜手起勁，久沉馬火氣終於回復旺盛。

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