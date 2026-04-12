內圈捕影│「時間寶」鋒芒畢露

由於大多戰駒都做最後試跑，故今朝到內圈出試不太多。

「膨才」助手踱一圈，步伐穩健力度充沛，馬身一直做得幾靚，毛色油潤有光澤，神采奕奕上佳水準。「時間寶」助手踱一圈，馬身壯到不得了，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿霸氣，更進鋒芒畢露。

「快樂神駒」助手踱一圈，愈見放鬆情緒不斷改善，神色活躍氣宇軒昂，不斷進步，已達及鋒而試勇境。「星之願」助手踱一圈，輕描淡寫完成，步履輕盈又夠爽勁，大半程岳高頭走，充滿朝氣精神爽利。

「乘數表」助手踱一圈，步姿爽朗彈力亦足，毛色油潤好悅目，馬身保持粗壯，朝氣勃勃未見低落。「當家精彩」助手踱一圈，唔急唔搶氣定神閒，灰馬馬身好實淨，雙目有神朝氣旺盛，不遜贏馬時候。

賢者威楓目光銳利

賢者威楓」走勢硬朗步挺開揚，近況弗到痹。

「賢者威楓」助手踱一圈，雙耳烔烔目光銳利，走勢硬朗步挺開揚，馬身實淨毛色悅目，近況弗到痹。「龍文鞭影」助手踱一圈，神色好過之前，火氣亦然，馬身實淨毛色油潤，步輕爽有活力，大有起色。

「團結戰靈」助手踱一圈，小心翼翼按實，馬身茁壯毛水潤澤，落腳穩勁力不俗，持續態勇體力充沛。「凡凡有餘」助手踱一圈，全程躍躍欲試，火氣旺盛神態生猛，馬身極壯又薄皮，近況出色極具好感。

謝鋒