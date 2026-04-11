沙田早晨│「怡昌奇兵」桂神急住問

「怡昌奇兵」自從改投桂福特旗下，演出顯著改進，轉倉後兩仗累積一亞一殿，落後頭馬僅一乘，屬於歷來最接近，連仗交出好成績，卻維持於三十四分水平極之着數，今戰能否更進一步贏馬不得而知，但今朝此馬出試期間練者跟出跟入，又向鞍上人追間極具睇頭。

皮耶袁妹傾應龍飛影

伍鵬志今朝督操期間遇見袁幸堯，當時立即捉住後者傾了一席日子。

「應龍飛影」今次首度上千二出戰，賽前特意安排小休重整旗鼓，並且試了兩課閘，不論谷閘抑或田泥閘千二都展現非凡前速，袁幸堯試的一課更有前有後，今朝更顯露搏殺動靜，伍鵬志督操期間遇見袁幸堯，當時立即捉住後者傾了一席日子，而練者一向甚少這動靜。

開心老闆阿游趕接馬

今朝「開心老闆」今朝到內圈出試之後，游達榮匆匆趕到機坪接馬。

「開心老闆」今季專攻田草同程，霍宏聲次仗開始接手，取得一冠一亞，上場與「十二神將」段段快情況拋甩對手以短頭飲恨，雖敗不辱，今次雖然負重迎戰，惟質態兼備下，鬥志毋庸置疑，更矚目此馬今朝到內圈出試之後，游達榮匆匆趕到機坪接馬，動態肉緊。

川河帥駒方仔露殺機

「川河帥駒」今朝到大圈加課，當時方嘉柏全程在欄邊睇實顯得極之矚目。

廖康銘以四十七場頭馬暫居首位，方嘉柏的頭馬數字相同，但因亞軍較少而居第二位，看剛周三莫雷拉首度以方廄身份出戰，即為練者交出四勝頭馬，今次兩人共有六駒上陣自有追捧必要，尤其「川河帥駒」今朝到大圈加課，當時方仔全程在欄邊睇實顯得極之矚目。

