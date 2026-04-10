內圈捕影│「競駿輝煌」銳不可當
更新時間：15:30 2026-04-10 HKT
發佈時間：15:30 2026-04-10 HKT
發佈時間：15:30 2026-04-10 HKT
不少參戰馬今朝到內圈出試，場面熱鬧，現將操練報道如下。
「迅意」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足火氣旺盛，馬身壯健毛色潤澤，前所未見吸引。「競駿輝煌」助手踱一圈，馬身仍是脹卜卜，毛色鮮明，落腳整齊走勢爽朗，新勝猶勇銳不可當。
「志醒大將」助手踱一圈，豎起雙耳目光銳利，神生步爽充滿朝氣，出腳力度充足，佳態保持有餘。「光年八十」助手踱一圈，步挺順暢有彈力，馬身壯健結實，毛色鮮明潤澤好睇，近況出色保養得宜。
「辣得準」助手踱一圈，擔高頭走好神氣，有番啖火現好現象，馬身靚毛色悅目，重現佳態。「鼓浪好友」助手踱一圈，毛色深潤馬身極粗壯，步伐穩健力度足夠，神采奕奕火氣又好，弗到漏油。
高高至高神態生猛
「哥倫布」助手踱兩圈，情緒安穩好專注，以輕鬆姿態完成，步挺順暢貫注力足，朝氣勃勃上佳水準。「高高至高」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，馬身收靚現線條，神態生猛火力增強，不斷轉好進度理想。
「安泰」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身肌肉，墜手起勁火氣極佳，有進無退相當醒神。「寶進」助手踱一圈，毛色好睇，簡直亮到發光，神態活潑有火有力，佳態保持體力充沛。
謝鋒
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