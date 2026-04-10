晨光追擊│「魅力知耀」火力十足

今朝出跳的參戰馬並非太多，亦好少弗馬，而且甚少騎師出現，現將操練過程報道如下。

「醒目高球」戴頭罩由助手跳兩段，步幅開得好闊又夠急勁，試來精神爽利，火力再增強，佳態洋溢。「魅力知耀」戴頭罩由助手跳一段，向來有點口勁，全程緊韁捉實，馬身好壯火力極充沛。

「飲杯」戴頭罩由助手跳一段，神態對辦力度唔錯，外觀無問題，單講狀態好對辦。「勤德皆備」戴頭罩由助手跳兩段，用暗力拉實，身壯神態活躍，毛色悅目，保持理想進度。

「幸運風彩」助手跳兩段，愈見專注步順開揚，再無稚嫩感，力度亦增強，有進步。「煌上」戴頭罩由助手跳一段，進度平淡，力度極之普通，出腳欠勁欠俐落。

「川河帥駒」戴頭罩由黃智弘跳兩段，俯首情緒集中，夠輕身神采奕奕，落腳又夠，傷癒不俗。「駿先生」助手跳兩段，平穩走過而已，火力俱欠充裕，唔夠氣勢非最佳時。

「顏色之皇」戴頭罩由助手跳兩段，按住輕鬆走過，步挺爽勁力度好夠，馬身實淨展現線條美。「正義波」助手跳兩段，試得甚牽強，步欠開揚神色又淡，進度平凡。

嘉冠王充滿朝氣

「嘉冠王」比前規矩得多，走勢爽勁有力。

「盛世英雄」戴頭罩由田泰安跳一段，馬身夠扎實，但動作仍帶點論盡，且一再頭岳岳。「嘉冠王」戴頭罩由助手跳一段，比前規矩得多，無再岳頭岳腦，充滿朝氣，走勢爽勁有力。

「金德義」戴頭罩由黃寶妮跳兩段，帶點均速過步尚算暢順，力度可以更好，神色亦有點淡。「最感」戴頭罩由班德禮跳一段，仲係好生硬，步鈍欠熟練，仲要汗濕又多，有排搞。

「幸運勝利」戴頭罩由黃智弘跳一段，依然好論盡，並且懶性極重，有質未熟徘徊不前。

兆文