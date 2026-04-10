沙田早晨│「安泰」老蔡緊張跟到實

「安泰」近況勇不可擋，前仗贏馬固然表現出色，上仗重返三班跑泥地一哩獲亞持續見好，若非受困遲望空已經得手。今次跑番草地更強放心追捧，最特別賽前未有上從化備戰，昨朝罕見在沙田試跑，當時蔡約翰同副練一齊睇馬，課後跟埋馬匹返倉，動態亦有睇頭。

「英駿飛駒」阿游落手拖

「英駿飛駒」近兩仗安排出爭谷草，前仗更在一哩得手，看賽程下周三有兩場三班谷草一哩，偏偏派此馬今次跑番田草，肯定不會無的放矢。昨朝試跑亦充滿搏殺動靜，一早已到大圈出跳，當時游達榮不止跟出跟入，課後除了落隧道底接馬，甚至落埋手牽引馬匹。

昨朝「扶搖勢勁」出跳姚本輝跟到實，課後尚要第一時間向鞍上人追問，重視程度盡顯。

「扶搖勢勁」輝哥急住問

「扶搖勢勁」季初受傷，今季遲至元旦日才上陣，然而有的是質素，季內四戰交出兩冠兩亞，尤其上仗贏得輕鬆，比起前時再進一步。今次升上二班作賽，能否再締佳績要跑過至知，但看昨朝出跳姚本輝跟到實，課後尚要第一時間向鞍上人追問，重視程度盡顯。

「鼓浪飛凡」小鍾有心機

鍾易禮換了一頂淺藍色瓜皮帽笠之後，近期的確手風轉順好多，剛戰更贏出一口孖寶，昨朝小鍾五點五十分到場，當時並非先試東廄馬，而是為文廄「鼓浪飛凡」出跳，只見小鍾全程小心翼翼，非常之有心機，更有睇頭之後空檔休息，仲走去烽火台揾文家良傾談。



