晨光追擊│「志醒大將」最弗今次

一如平日的周四晨課，昨朝出跳馬相當踴躍，當中不乏周日參戰分子及勇馬，現將報導過程如下。

「確好勁」周俊樂跳兩段，從容走過，口勁收斂不少，落腳既輕又有力，勇態持續。

「櫻花酒杯」何澤堯跳兩段，步幅開得好闊又夠輕巧，精神爽利，雙目炯炯有神，狀態大勇。

「龍傲綾羅」潘頓跳兩段，神態專注火力俱備，馬身脹卜卜，朝氣勃勃好省鏡。「盛勢威楓」戴頭罩由助手跳兩段，馬身壯肌肉展現，步爽充滿彈力，火氣有增無減。

「亨驥」戴頭罩由助手跳兩段，保持身壯力度未減，至吸引韁口改善好規矩，保持勇態。「魯班精神」戴頭罩由助手跳兩段，神色不再淡，更有番墜手感，近況大有起色。

「英駿飛駒」助手跳兩段，大舊飯一貫身壯，神態保持活躍，狀態無走樣。

「金滙千帥」黃寶妮跳兩段，慢速完成聽教聽話，神采奕奕步輕快力度不錯，狀態亦勇。

「翠紅」戴眼罩及頭罩由艾兆禮草閘跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，神態生猛弗到漏油。

「鑽得勝」布文跳兩段，再無搶口，動作也順暢得多，早課有顯著轉變。

「杭至尊」艾道拿跳兩段，無咁重身亦無咁論盡，力度增強確認進步。「應龍飛影」戴頭罩由袁幸堯跳兩段，心無雜念比前專注，灰馬身粗壯饒惹好感。

「龍之悅」戴頭罩由楊明綸跳兩段，試來精神爽利，完全無稚嫩感覺，勝後更醒神。

「豐功偉績」拍「辣得準」跳兩段，同樣戴頭罩及助手試，前駒領先個多馬位，一貫伸頸唔太好睇，神態可以馬身夠輕；後駒想走神態生猛，馬身比前結實，重現勇態。

「志醒大將」潘頓草地跳兩段，戴鼻箍，肯轉腳且暗火湧現，神采飛揚馬身又靚，屬季內狀態最弗一次。

「翠紅」戴眼罩及頭罩由艾兆禮草閘跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，神態生猛弗到漏油。

兆文