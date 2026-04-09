Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「信心星」步挺順暢

晨操動態
更新時間：01:15 2026-04-09 HKT
發佈時間：01:15 2026-04-09 HKT

大多報名馬昨朝到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「信心星」助手踱兩圈，以輕鬆姿態完成，步挺順暢貫注力足，馬身札實毛色靚，朝氣勃勃依然省鏡。「亨驥」助手踱一圈，身壯仍靚脹卜卜，毛色鮮明潤澤，落腳整齊走勢又硬淨，論態仍勇體力充沛。

「活力拍檔」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身實淨毛色悅目，勇銳兼且進度好。「紅海風帆」助手踱一圈，出腳輕快彈力夠，外觀駟正馬身實淨，火氣回旺神色好，久沉馬大有轉機。

「櫻花酒杯」助手踱一圈，神情專注目光如炬，步順爽勁有力，毛色更靚更有光澤，比前時再進一步。「哥倫布」助手踱兩圈，小心按實順走，馬身毛色俱吸引，過步輕爽力度充沛，神采奕奕上佳水準。

龍傲綾羅步順力雄

「龍傲綾羅」擔高頭走樣子神氣，火氣充裕弗到漏油。
「龍傲綾羅」擔高頭走樣子神氣，火氣充裕弗到漏油。

「龍傲綾羅」助手踱一圈，擔高頭走樣子神氣，步順力雄火氣充裕，皮光肉滑外觀討好，弗到漏油。「同有運」助手踱一圈，步伐穩健力度充沛，馬身一直做得好靚，呈現朝氣更有暗火，今季最弗一次。

「志醒大將」助手踱兩圈，運步如輪神態軒昂，心火旺盛但無汗濕，馬身又靚好結實，走勢譽滿欄邊。「醒目高球」助手踱一圈，愈見收斂，試來神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，馬身靚得很，佳態洋溢。

謝鋒

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李家鼎揭前妻缺席細仔李泳豪婚禮真相 怒斥李泳漢以「打X死你」威脅施明 證婆媳關係好
01:54
李家鼎揭前妻缺席細仔李泳豪婚禮真相 怒斥李泳漢以「打X死你」威脅施明 證婆媳關係好
影視圈
7小時前
曾志偉討債逾20年獲判勝訴 邱瓈寬繼承恩師遺產需賠償 寬姐為「天后推手」養大陳寶蓮兒子
曾志偉討債逾20年獲判勝訴 邱瓈寬繼承恩師遺產需賠償 寬姐為「天后推手」養大陳寶蓮兒子
影視圈
5小時前
李泳漢反擊爸爸指控：欺負死人 稱有施明不滿新抱證據 斥李家鼎抹黑親兒
李泳漢反擊爸爸指控：欺負死人 稱有施明不滿新抱證據 斥李家鼎抹黑親兒
影視圈
4小時前
連鎖酒樓4月大劈價！1籠4隻蝦餃$1 晚市入座送燒鵝 全線分店適用
連鎖酒樓4月大劈價！1籠4隻蝦餃$1 晚市入座送燒鵝 全線分店適用
飲食
13小時前
資深製作人蕭鍵鏗病逝享年73歲 兒子證實死訊 曾報讀藝訓班與周潤發盧海鵬是同學
資深製作人蕭鍵鏗病逝享年73歲 兒子證實死訊 曾報讀藝訓班與周潤發盧海鵬是同學
影視圈
4小時前
珠海燒味店驚見「合成豬」真身？港人遭群起炮轟無知 惟網民嘆有1缺點：以後唔買了
港人珠海燒味店驚見「合成豬」真身！罕見有頭有尾打破傳聞？惟網民嘆有1缺點：以後唔買了
飲食
10小時前
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
生活百科
2026-04-07 16:11 HKT
中年好聲音4丨谷婭溦退出評審團有內情？鄧兆尊爆關資本方事 伍仲衡疑為回歸表態拒回頭
中年好聲音4丨谷婭溦退出評審團有內情？鄧兆尊爆關資本方事 伍仲衡疑為回歸表態拒回頭
影視圈
10小時前
吳家樂爆李家鼎私下常憂心細仔李泳豪：又畀人蝦 揭李泳漢「操控論」可信性
吳家樂爆李家鼎私下常憂心細仔李泳豪：又畀人蝦 揭李泳漢「操控論」可信性
影視圈
9小時前
01:09
伊朗局勢｜以色列大規模襲黎巴嫩 伊朗重封霍峽︱持續更新
即時國際
2小時前