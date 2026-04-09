內圈捕影│「信心星」步挺順暢

大多報名馬昨朝到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「信心星」助手踱兩圈，以輕鬆姿態完成，步挺順暢貫注力足，馬身札實毛色靚，朝氣勃勃依然省鏡。「亨驥」助手踱一圈，身壯仍靚脹卜卜，毛色鮮明潤澤，落腳整齊走勢又硬淨，論態仍勇體力充沛。

「活力拍檔」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身實淨毛色悅目，勇銳兼且進度好。「紅海風帆」助手踱一圈，出腳輕快彈力夠，外觀駟正馬身實淨，火氣回旺神色好，久沉馬大有轉機。

「櫻花酒杯」助手踱一圈，神情專注目光如炬，步順爽勁有力，毛色更靚更有光澤，比前時再進一步。「哥倫布」助手踱兩圈，小心按實順走，馬身毛色俱吸引，過步輕爽力度充沛，神采奕奕上佳水準。

龍傲綾羅步順力雄

「龍傲綾羅」擔高頭走樣子神氣，火氣充裕弗到漏油。

「龍傲綾羅」助手踱一圈，擔高頭走樣子神氣，步順力雄火氣充裕，皮光肉滑外觀討好，弗到漏油。「同有運」助手踱一圈，步伐穩健力度充沛，馬身一直做得好靚，呈現朝氣更有暗火，今季最弗一次。

「志醒大將」助手踱兩圈，運步如輪神態軒昂，心火旺盛但無汗濕，馬身又靚好結實，走勢譽滿欄邊。「醒目高球」助手踱一圈，愈見收斂，試來神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，馬身靚得很，佳態洋溢。

謝鋒