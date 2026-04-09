Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追擊│「光年八十」火力充裕

晨操動態
更新時間：01:00 2026-04-09 HKT
發佈時間：01:00 2026-04-09 HKT

大多馬匹留待今朝試跑，昨朝出跳馬並非太多，場面較冷清，現將操練報導過程如下。

「怡昌光輝」戴頭罩由助手跳一段，慢試輕抒步頭，灰馬喼到身壯，展步順暢力度保持。「滿洛城」黃寶妮拍「金獅大俠」助手跳一段，同樣戴頭罩，前駒試來不徐不疾，既收斂又神情專注，而且人馬頗合拍，後駒一樣試得好，跑規改善了，再無頭擰擰，神色吸引力度增強。

「隋我同來」戴頭罩由田泰安跳兩段，表現淡定試得好，走勢甚爽步順暢，馬身靚展現線條美。「光年八十」戴頭罩由希威森跳兩段，擔高頭走好神氣，火力充裕朝氣旺盛，外觀又靚弗到震。

「熊噹噹」奧爾民跳兩段，走勢硬淨勁度不俗，大舊馬唔論盡，近況相當理想。「高高至高」戴眼罩由廖康銘跳三段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，身靚色潤觀感極佳。

「籐王駒」戴頭罩由助手跳三段，少許懶唔介意，神態對辦落腳爽朗，毛色亦靚過之前。「無比小子」戴頭罩由助手拍「一支箭」跳兩段，身已收好，不過毛色仲係淡淡哋，力度亦好一般。

「特別美麗」戴頭罩由布文跳兩段，沿欄緊韁抽實，墜手有暗火，步闊力充沛，有進無退。「三甲之星」戴頭罩由田泰安跳兩段，含枚俯首唔急唔搶，落腳穩力貫注，毛色愈見潤澤。

精英高球精神爽利

「精英高球」步幅開得好闊又夠輕巧，灰馬身好粗壯。
「精英高球」步幅開得好闊又夠輕巧，灰馬身好粗壯。

「精英高球」戴頭罩由班德禮跳兩段，步幅開得好闊又夠輕巧，試來精神爽利，灰馬身好粗壯。「閃光燈」戴頭罩由助手跳兩段，輕描淡寫完成，步挺爽朗勁度夠，神色活躍朝氣勃勃。

「北斗福星」戴頭罩由田泰安跳兩段，汗濕減少，比前試得淡定，馬身愈見札實，觀感勝前。

兆文
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李家鼎揭前妻缺席細仔李泳豪婚禮真相 怒斥李泳漢以「打X死你」威脅施明 證婆媳關係好
01:54
李家鼎揭前妻缺席細仔李泳豪婚禮真相 怒斥李泳漢以「打X死你」威脅施明 證婆媳關係好
影視圈
7小時前
曾志偉討債逾20年獲判勝訴 邱瓈寬繼承恩師遺產需賠償 寬姐為「天后推手」養大陳寶蓮兒子
曾志偉討債逾20年獲判勝訴 邱瓈寬繼承恩師遺產需賠償 寬姐為「天后推手」養大陳寶蓮兒子
影視圈
5小時前
李泳漢反擊爸爸指控：欺負死人 稱有施明不滿新抱證據 斥李家鼎抹黑親兒
李泳漢反擊爸爸指控：欺負死人 稱有施明不滿新抱證據 斥李家鼎抹黑親兒
影視圈
4小時前
連鎖酒樓4月大劈價！1籠4隻蝦餃$1 晚市入座送燒鵝 全線分店適用
連鎖酒樓4月大劈價！1籠4隻蝦餃$1 晚市入座送燒鵝 全線分店適用
飲食
13小時前
資深製作人蕭鍵鏗病逝享年73歲 兒子證實死訊 曾報讀藝訓班與周潤發盧海鵬是同學
資深製作人蕭鍵鏗病逝享年73歲 兒子證實死訊 曾報讀藝訓班與周潤發盧海鵬是同學
影視圈
4小時前
珠海燒味店驚見「合成豬」真身？港人遭群起炮轟無知 惟網民嘆有1缺點：以後唔買了
港人珠海燒味店驚見「合成豬」真身！罕見有頭有尾打破傳聞？惟網民嘆有1缺點：以後唔買了
飲食
10小時前
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
生活百科
2026-04-07 16:11 HKT
中年好聲音4丨谷婭溦退出評審團有內情？鄧兆尊爆關資本方事 伍仲衡疑為回歸表態拒回頭
中年好聲音4丨谷婭溦退出評審團有內情？鄧兆尊爆關資本方事 伍仲衡疑為回歸表態拒回頭
影視圈
10小時前
吳家樂爆李家鼎私下常憂心細仔李泳豪：又畀人蝦 揭李泳漢「操控論」可信性
吳家樂爆李家鼎私下常憂心細仔李泳豪：又畀人蝦 揭李泳漢「操控論」可信性
影視圈
9小時前
01:09
伊朗局勢｜以色列大規模襲黎巴嫩 伊朗重封霍峽︱持續更新
即時國際
2小時前