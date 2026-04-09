晨光追擊│「光年八十」火力充裕

大多馬匹留待今朝試跑，昨朝出跳馬並非太多，場面較冷清，現將操練報導過程如下。

「怡昌光輝」戴頭罩由助手跳一段，慢試輕抒步頭，灰馬喼到身壯，展步順暢力度保持。「滿洛城」黃寶妮拍「金獅大俠」助手跳一段，同樣戴頭罩，前駒試來不徐不疾，既收斂又神情專注，而且人馬頗合拍，後駒一樣試得好，跑規改善了，再無頭擰擰，神色吸引力度增強。

「隋我同來」戴頭罩由田泰安跳兩段，表現淡定試得好，走勢甚爽步順暢，馬身靚展現線條美。「光年八十」戴頭罩由希威森跳兩段，擔高頭走好神氣，火力充裕朝氣旺盛，外觀又靚弗到震。

「熊噹噹」奧爾民跳兩段，走勢硬淨勁度不俗，大舊馬唔論盡，近況相當理想。「高高至高」戴眼罩由廖康銘跳三段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，身靚色潤觀感極佳。

「籐王駒」戴頭罩由助手跳三段，少許懶唔介意，神態對辦落腳爽朗，毛色亦靚過之前。「無比小子」戴頭罩由助手拍「一支箭」跳兩段，身已收好，不過毛色仲係淡淡哋，力度亦好一般。

「特別美麗」戴頭罩由布文跳兩段，沿欄緊韁抽實，墜手有暗火，步闊力充沛，有進無退。「三甲之星」戴頭罩由田泰安跳兩段，含枚俯首唔急唔搶，落腳穩力貫注，毛色愈見潤澤。

精英高球精神爽利

「精英高球」步幅開得好闊又夠輕巧，灰馬身好粗壯。

「精英高球」戴頭罩由班德禮跳兩段，步幅開得好闊又夠輕巧，試來精神爽利，灰馬身好粗壯。「閃光燈」戴頭罩由助手跳兩段，輕描淡寫完成，步挺爽朗勁度夠，神色活躍朝氣勃勃。

「北斗福星」戴頭罩由田泰安跳兩段，汗濕減少，比前試得淡定，馬身愈見札實，觀感勝前。

兆文

