沙田早晨│「喜馬」大圈踱步有睇頭

莫雷拉重臨獻技，萬眾期待，首回合跑足九場，全數來自所簽倉口方嘉柏，馬房也做足搏殺準備，旗下戰駒悉數谷勇而來，連場入圍，可以預見，其中「喜馬」更要加予看好，事關成為了今朝唯一到大圈踱步的參戰馬，當時方仔企在欄邊睇到實，尚要全程跟出跟入。

星光快驅阿黎好肉緊

今朝「星光快驅」操練後黎昭昇趕去接馬好肉緊。

「星光快驅」今季表現不差，除了角逐泥地一哩一役氣量不足輸得較遠，其餘四戰全部有獎金收，而且所負距離在三馬位以內，而今季初出於谷草千二力拚飲恨獲亞，以馬頸位不敵雖敗猶榮，今仗終於跑番這項路程可看好，尤其今朝此馬操練後黎昭昇趕去接馬好肉緊。

阿游落隧道底接四駒

「焦點」、「隨緣得勝」、「奮鬥輝煌」及「銀亮奔騰」今朝分兩批到內圈出試之後，均見游達榮不約而同走落隧底接馬。

現時位列中游的游達榮，踏入四月全力出擊，上周三於夜泥起孖，今次派出的「焦點」、「隨緣得勝」、「奮鬥輝煌」及「銀亮奔騰」俱在對上谷戰跑獲殿軍，今戰捲土重來有望提升名次，而以上四駒今朝分兩批到內圈出試之後，均見阿游不約而同走落隧底接馬。

康昌之星阿廖親護送

今朝「康昌之星」出試前廖康銘親自護送。

廖康銘剛戰憑「千杯不醉」及「友瑩光」起孖，「千杯不醉」原本由騎開的希威森改配霍宏聲，惟後者臨場受傷回配希威森勝出，今次「康昌之星」季內八戰全用霍宏聲，今次聲仔停賽，即找來旺人艾兆禮用意正面，睇埋此馬今朝出試前阿廖親自護送，追捧倍添信心。