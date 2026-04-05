沙田早晨│「幸運奇兵」阿廖倍緊張
更新時間：15:45 2026-04-05 HKT
發佈時間：15:45 2026-04-05 HKT
發佈時間：15:45 2026-04-05 HKT
廖康銘早前谷戰五W，再於上期沙田日賽中三元，兩次賽事狂掃八W，迅即將成績榜落後形勢逆轉，練者向衝冠之路加速前進，務必積極數胡，進一步擴闊領先優勢，戰意百份百鮮明，今戰尤其要留意「幸運奇兵」，事關今朝此馬出試期間，練者管接管送緊張到痹。
萬事勝利告仔跟返倉
告東尼今季同周俊樂合作成績唔錯，八次攜手出擊取得兩冠三亞，今戰有匹「萬事勝利」當然要留意，況且頭三仗名次都係雙位數，但剛戰初跑田草千六居然拚獲第四進步不少，至於今朝操練亦極具睇頭，因為課後告仔走到機坪口睇馬，之後仲跟住此駒返入去馬房。
球星希斯日日咁緊張
「球星」上仗久休復出跑第十名，排十四檔早已輸了形勢，賽後狀態進一步納入正軌，畢竟是上季香港經典盃盟主，打吡也跑第五名，具有一定實力，最重有要是希斯一連兩日顯露搏殺動靜，昨朝希威森替此駒出跳後希斯捉住佢傾，到了今朝馬匹到內圈出試後走去機坪接馬。
包裝明將輝哥落隧道
「包裝」系賽駒向來急進，而且不少更一出即勝，好似「包裝明將」就係最佳例子，之後四戰雖未能再勝，但全部取得獎金，近三仗更全部上名，上仗轉戰千四效果極佳，路程啱跑今再接再厲可追捧，睇埋此馬今朝操練後姚本輝趕落隧道底接馬，睇高一線絕對理所當然。
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