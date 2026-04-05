內圈捕影│「閃電小子」弗到震

大多周一參戰馬昨朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「閃電小子」助手踱一圈，更見收斂，試來神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，馬身好壯好靚，弗到震。

「果然僥倖」助手踱一圈，毛色悅目立立靚，馬身壯且全身肌肉，步挺順暢力度充沛，季內最弗一次。

「捷威」助手踱一圈，比前放鬆好多，神態集中目光銳利，馬身收得更壯更實淨，不斷轉好勇況已備。

「威武年代」助手踱一圈，輕描淡寫完成，神態自若豎起雙耳，馬身靚力充足毛色油潤，打仔馬長期見好。

「金快飛飛」助手踱一圈，情緒安穩好專注，目光銳利精神奕奕，馬身仍壯無瘦，持續勇銳體力充沛。

「路路勁」助手踱一圈，馬身好靚好粗壯，走來神態軒昂現朝氣，跨步開揚有力，朝氣勃勃上佳水準。

「路路勁」助手踱一圈，馬身好靚好粗壯，走來神態軒昂現朝氣，跨步開揚有力，朝氣勃勃上佳水準。

「一世美麗」助手踱一圈，步姿爽朗彈力亦足，馬身靚到無挑剔，火力保持有餘，有進無退鋒芒畢露。

「銀之銀河」助手踱一圈，輕鬆完成步順爽勁，神態暢旺火氣唔錯，馬身喼得到，展現朝氣充滿好感。

「健康快車」助手踱一圈，有番兩腳走勢爽朗，外觀唔錯身壯色潤，火氣復現神色轉好，老而未頹。

「榮駿大道」助手踱一圈，唔急唔搶，口勁完全收斂了，力度增強馬身收靚，試閘表現好大有進步。

謝鋒