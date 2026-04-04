晨光追擊│「祝願」勁力充沛
更新時間：00:30 2026-04-04 HKT
發佈時間：00:30 2026-04-04 HKT
發佈時間：00:30 2026-04-04 HKT
昨朝出跳馬相當踴躍，當中不乏勇馬，但比較少騎師到場，現將過程報道如下。
「勁大威猛」戴頭罩由袁幸堯跳三段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，神態回旺重新振作。「祝願」戴頭罩由廖康銘跳三段，身走勢硬淨勁力充沛，四蹄盡展彈力十足，弗到不得了。
「巴閉精」戴頭罩由助手跳兩段，落腳整齊有力，馬身更見實淨，淡定唔急，進度理想。「包裝明將」戴頭罩由助手跳三段，步幅開得好闊又夠急勁，試來精神爽利，弗到不得了。
「奔放」助手跳兩段，馬身仍壯呈現線條美，神態活躍朝氣勃勃，勇態保持有餘。「超勁赤兔」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，重口馬捉實側住頭走，火力極之旺盛，馬身亦喼得壯。
「遨遊氣泡」助手跳兩段，從容不迫完成，雙目炯炯有神，重現朝氣大有轉機。「桃花開」鍾易禮跳兩段，戴面箍，動作瀟灑，展步俐落神態暢旺，毛色又夠油潤。
「千杯不醉」戴頭罩由霍宏聲跳兩段，愈走愈勁神態生猛，馬身茁壯毛色深潤，一直在上佳水準。「友瑩光」戴頭罩由助手跳三段，比前淡定得多，唔再搶口，力度持續提升，有進步。
時時歡聲持續進步
「捷威」戴頭罩由助手跳三段，規矩得多，無再岳頭岳腦，充滿朝氣進度極之理想。「時時歡聲」戴頭罩由鍾易禮跳兩段，威風凜凜充滿霸氣，予人一見傾心之感，態勇且持續進步。
「快樂高球」戴眼罩由助手跳兩段，步順輕快身壯結實，神色理想，單講狀態相當不俗。「幸運糖」戴頭罩由助手跳兩段，馬身愈收愈壯，翻步流暢有力，進度轉好入晒局。
「手機錶霸」戴頭罩由霍宏聲跳兩段，馬身實淨毛色潤澤，步穩力度充裕，仍在勇境無走樣。
兆文
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