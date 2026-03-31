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沙田早晨│「勁先生」阿民親身加課

晨操動態
更新時間：15:45 2026-03-31 HKT
發佈時間：15:45 2026-03-31 HKT

奧爾民名氣不算響亮，能夠在香港馬圈企穩陣腳，除了騎功不俗，另一原因是相當勤力，差不多每天晨課到場操馬，出現的話必定早到遲走，今朝唔例外，甚至親身替「勁先生」加課，到大圈踱步一圈，而且課後更走上烽火台二樓搵賀賢傾談，對這匹賀廄馬高度重視。

日日獎終用贏馬絕招

「日日獎」今朝交由黃智弘充當替工幫手出試。
「日日獎」今朝交由黃智弘充當替工幫手出試。

講開大圈加課，今朝尚有一匹「日日獎」，也是唯一有此舉動的方廄馬，其他方廄參戰馬均到內圈出試，尚要今課交由黃智弘充當替工幫手出試，翻查紀錄更吸引不已，因為「日日獎」對上七戰落敗，賽前都未有到大圈加課，而對上一次有此安排，正正係季初贏馬一仗。

起舞奜奜阿禮搵文哥

今朝艾兆禮特意到烽火台地下搵文家良商討「起舞奜奜」出擊大計。
今朝艾兆禮特意到烽火台地下搵文家良商討「起舞奜奜」出擊大計。

自從艾兆禮做爸爸後搏殺手風極順，單單3月已取下十四場頭馬，更兩度完成四喜臨門，現時只落後布文一場頭馬，絕對有權爭奪二哥寶座，今期騎者又有多匹實力坐騎，跟紅頂白追得過，尤其係「起舞奜奜」，因為阿禮今朝特意到烽火台地下搵文家良商討出擊大計。

風起雲湧賢哥現殺機

「風起雲湧」今朝到內圈出試之後，蘇偉賢走到機坪現身接馬。
「風起雲湧」今朝到內圈出試之後，蘇偉賢走到機坪現身接馬。

「風起雲湧」上季初谷一哩開齋，之後到季尾要跑長途才合適，今季首戰一哩後已攻千八或以上，但上兩仗又縮番跑一哩，仍能入位可反映四班分量十足，今仗增程出戰千八，路合馬勇可看好，最有睇頭今朝到內圈出試之後，蘇偉賢走到機坪現身接馬，動態非常少有。

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