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內圈捕影│「南區旺」步姿爽朗

晨操動態
更新時間：15:15 2026-03-31 HKT
發佈時間：15:15 2026-03-31 HKT

大多戰駒今朝均到內圈加課，勇馬甚多，精彩鏡頭一個接一個。

「南區旺」助手踱一圈，步姿爽朗彈力亦足，毛色油潤好悅目，馬身壯健展現線條美，狀態一直省鏡。「朗日雪峰」助手踱兩圈，步伐穩健力度充沛，大舊飯馬身依舊咁靚，神色活躍火氣保持，仍具好感。

「川河型駒」助手踱一圈，有番兩腳走勢爽朗，外觀唔錯身壯色潤，火氣復現神色轉好，重新振作。「偵探傳奇」助手踱一圈，毛色立立令，馬身壯全身肌肉，步挺開揚並展現暗火，進度理想勇況已備。

起舞奜奜銳氣正盛

「起舞奜奜」充滿活力好生猛，正值勇境。
「起舞奜奜」充滿活力好生猛，正值勇境。

「有派頭」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身都係肌肉，神采飛揚充滿朝氣，今季最弗一次。「起舞奜奜」助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗身好粗壯，正值勇境銳氣正盛。

「光年程祥」助手踱一圈，愈見放鬆情緒改善，步履輕盈又夠勁度，外觀不俗身夠實淨，上佳水準。「熾烈神駒」助手踱一圈，充滿了氣勢，目光炯炯有神，全程岳高頭走，身壯力充裕，狀態長期勇銳。

「友贏威馳」助手踱兩圈，毛色仲可以靚啲，然而力度不斷增強，馬身收靚無肥態，保持極佳進度。「賢知友您」助手踱一圈，神情專注汗濕唔多，外觀企理身壯色潤，火力同樣不俗，已在爭勝水平。

謝鋒

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