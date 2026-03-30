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沙田早晨│「金玉良言」賀賢大細超

晨操動態
更新時間：16:00 2026-03-30 HKT
發佈時間：16:00 2026-03-30 HKT

「時時歡欣」剛戰再度流鼻血被迫退役，不知是否因此之胡，今朝賀賢心情似乎麻麻哋，整朝不拘言笑，但就一貫聚精會神督操，尤其係「金玉良言」慢試時，全程睇到眼都唔眨，從未放低過望遠鏡，再對比同期出跳「日頌月讚」，只望兩眼便算，顯得極之大細超。

精明選擇皮耶揾綸仔

「精明選擇」今朝課後伍鵬志走去馬房閘口接馬，同時捉住楊明綸傾談。
「精明選擇」今朝課後伍鵬志走去馬房閘口接馬，同時捉住楊明綸傾談。

四班千八伍廄兩路興兵，擺出一副搏殺格，絕對有加予注視必要，尤其「精明選擇」，今朝早於五點半出跳，是鞍上人楊明綸的首匹出試馬，至矚目課後伍鵬志走去馬房閘口接馬，一改平日低調作風，同時因為捉住綸仔傾談，搞到綸仔相隔一段時間才操第二匹馬。

皇龍飛將輝哥搏殺格

「皇龍飛將」今朝指定袁幸堯親身出跳，出跳前姚本輝已跟住馬匹並一再教路。
「皇龍飛將」今朝指定袁幸堯親身出跳，出跳前姚本輝已跟住馬匹並一再教路。

女見習生袁幸堯今次在港首度出戰，會否有一鳴驚人表現不得而知，然而可肯定師傅姚本輝大力支持，出馬四匹多達三駒用幸堯，而「皇龍飛將」今朝出跳更充滿睇頭，指定幸堯親身出跳，姚本輝一貫緊張，出跳前已跟住馬匹並一再教路，課後仲匆匆走落隧道接馬。

陸小鳳潘頓愛不釋手

潘頓今朝為「陸小鳳」出跳，也是一連三課為這匹葉廄馬出試。
潘頓今朝為「陸小鳳」出跳，也是一連三課為這匹葉廄馬出試。

潘頓今朝五點五十分到場，同對上的周一同周四一樣，都係立即為「陸小鳳」出跳，也是一連三課快跳為這匹葉廄馬出試，再睇番此駒從未上名，更只是一匹五班馬，潘頓如此重視確實非比等閒，另外一提，不知是否剛戰慘交白券，潘頓今朝換了一頂新的紫色帽操馬。

顯勝高昇潘頓多動靜

「顯勝高昇」今朝課後潘頓同羅富全相當好傾，期間更手舞足蹈多多表情。
「顯勝高昇」今朝課後潘頓同羅富全相當好傾，期間更手舞足蹈多多表情。

講開潘頓，十分鐘後試「顯勝高昇」亦有睇頭，出試時潘頓小心翼翼，課後回程拍馬頸鼓勵，對於馬匹今課好滿意，最矚目落馬後同羅富全相當好傾，期間更手舞足蹈多多表情，再看「顯勝高昇」上仗排大外檔才拚失輸在形勢，今次潘頓唔放手再跑，值得追多一次。

阿游落手檢視兩戰馬

今朝「川河型駒」同「將睿」課後游達榮走去機坪，並且落手逐一檢視。
今朝「川河型駒」同「將睿」課後游達榮走去機坪，並且落手逐一檢視。

六點十五分耙地前一貫多馬出跳，今朝唔例外，當時更有不少參戰馬進行試跑，包括游廄「川河型駒」同「將睿」，雖然來自一個馬房，但前駒跳得快，後駒按住輕舒步頭，操練方式比較特別，不管如何，課後游達榮走去機坪，並且落手逐一檢視，對兩駒都好重視。

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