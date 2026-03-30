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內圈捕影│「精英雄心」神態自若

晨操動態
更新時間：15:30 2026-03-30 HKT
發佈時間：15:30 2026-03-30 HKT

今朝很多參戰馬出跳，相對在內圈踱步較少，但仍有勇馬，現報導如下。

「樂勝天下」袁幸堯踱兩圈，試來精神爽利，步順輕巧神態暢旺，暗火展現身又靚，佳態保持有餘。「精英雄心」助手踱兩圈，輕描淡寫完成，神態自若雙耳烱烱，身靚展現線條美，步順穩健又有彈力。

「祥勝力駒」助手踱兩圈，馬身極之粗壯，翻步急密有力，神情專注展現暗火，毛色立立令充滿光澤。「常嚐發財」助手踱一圈，小心按實順走，身色俱吸引外觀靚，過步輕巧力度充裕，一直在上佳水準。

「勇者無敵」助手踱一圈，快慢由人愈見乖巧，馬身好靚好壯，目光銳利充滿朝氣，前所未見吸引。「領創動力」助手踱兩圈，擔高頭走樣子神氣，步順力雄火氣充裕，馬身喼得壯，抖夠操足依然省鏡。

銳一運步如輪

「銳一」力度充足火氣極佳，保持銳利體力未減。
「銳一」力度充足火氣極佳，保持銳利體力未減。

「風起雲湧」助手踱兩圈，從容完成整個過程，出腳爽勁神采奕奕，馬身仍壯毛色悅目，予人好感。「銳一」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足火氣極佳，身靚外觀吸引，保持銳利體力未減。

「樂矚心機」助手踱兩圈，愈見收斂，試來神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，馬身結實，觀感最好一次。「魅力星」助手踱一圈，步伐穩健力度唔錯，馬身仍壯唔瘦，火氣不弱神態活躍，論態極佳不遜勝時。

謝鋒

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