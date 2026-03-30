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晨光追擊│「偵探傳奇」步挺俐落

晨操動態
更新時間：15:00 2026-03-30 HKT
發佈時間：15:00 2026-03-30 HKT

周一出跳馬一向甚多，包括多匹參戰分子，當中不乏勇馬，現將操練報導過程如下。

「偵探傳奇」戴頭罩由助手跳兩段，步挺俐落且充滿彈力，細馬身粗壯，進度理想。「贏得自然」周俊樂跳兩段，輕描淡寫雙耳桐桐，雖較遲轉腳但動作俐落。

「顯勝高昇」戴頭罩由潘頓跳兩段，仍有少許岳頭，不過走勢硬朗力度充裕，神采奕奕。「日頌月讚」戴頭罩由助手跳兩段，墜手暗火湧現，灰馬毛色潤澤，觀感唔差。

「奮鬥心」戴頭罩由周俊樂跳三段，少少急口要鴛鴦韁操控，神態理想傷癒對辦。「德心知遇」戴眼罩由助手跳一段，多次縮耳唔太集中，外觀無問題身壯毛色靚。

「包裝戰仕」楊明綸跳兩段，戴頭罩及鼻箍，戴埋馬定配備雖多，但愈見規矩且步挺開揚。「中環精英」戴頭罩由助手跳兩段，搶住走好火氣，要緊扣韁繩，神態生猛重現朝氣。

「川河型駒」戴頭罩由助手跳兩段，晨操之星一貫賣力，身光頸靚馬身喼得好壯。「將睿」戴頭罩由助手跳兩段，扣住唔急唔搶，落腳輕快力度不弱，態況合格。

「後無來者」戴頭罩由助手跳兩段，主動想走火氣相當之好，馬身紮實毛色潤澤。「瑤瑤日上」戴頭罩由助手跳兩段，馬勁有番力，神態回旺，去番最佳時候。

金玉良言步挺爽勁

「金玉良言」火力有增無減，弗到爆。
「金玉良言」火力有增無減，弗到爆。

「金玉良言」助手跳兩段，聚精會神步挺爽勁有力，火力有增無減，弗到爆。「大番薯」戴頭罩由霍宏聲草地跳兩段，步幅開得好闊又夠急勁，精神爽利，火力仍盛。

「林寶精神」戴頭罩由希威森草地跳兩段，按住走姿態輕鬆，身壯唔瘦雙目有神，依然省鏡。「浪漫戰神」戴頭罩由田泰安草地跳兩段，神態專注火力俱備，馬身脹卜卜，有進無退。

兆文
 

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