內圈捕影│「大番薯」神態生猛

大多參戰馬今朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「良駒好友」助手踱一圈，多跑無瘦馬身仍壯，神態活潑火氣好，出腳爽勁有力，體力充沛勇況依然。「大番薯」霍宏聲踱一圈，沿途捉到實心火湧現，谷起雞公頸神態生猛，馬身好壯喼得靚，保持勇健。

「林寶精神」希威森踱一圈，依舊身壯脹卜卜，毛色鮮明潤澤，落腳整齊又硬淨，持續態勇未見低落。「十力」助手踱一圈，愈來愈放鬆汗濕唔多，身扎實且有肌肉，神態集中步順有力，有煥然一新之感。

「包裝戰仕」助手踱一圈，情緒安穩好專注，目光銳利精神奕奕，馬身愈見實淨，力度增強進度理想。「東方寶寶」助手踱一圈，步姿爽朗有彈力，毛色油潤好悅目，轉倉前已操足態勇，依然省鏡。

「伶俐驫駒」助手踱一圈，步伐穩健力度充沛，馬身依舊咁靚，神色活躍火氣保持，操足仍勇。「快靚旺」助手踱一圈，試來精神爽利，神情專注目光如炬，步順輕快彈力十足，觀感勝前重新振作。

朗日雪峰仍在勇境

「朗日雪峰」暗火展現雙目有神，未見低落。

「朗日雪峰」助手踱一圈，力度依然充沛，大隻仔身好壯，暗火展現雙目有神，仍在勇境未見低落。「哪吒」助手踱一圈，小心翼翼按實，馬身茁壯毛水潤澤，落腳穩健力度不俗，勝後更進神態軒昂。

謝鋒