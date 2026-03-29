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晨光追擊│「加州星馳」暗火湧現

晨操動態
更新時間：19:00 2026-03-29 HKT
發佈時間：19:00 2026-03-29 HKT

雖然是周日晨課，但今朝出跳馬不少，大多周三參戰馬都試跑，現將操練過程報道如下。

「八駿福昇」戴眼罩由鍾易禮跳兩段，步幅開得好闊又夠輕巧，精神爽利，馬身實淨外觀靚。「加州星馳」戴眼罩由助手跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，身靚色潤觀感極佳。

「南區旺」戴頭罩由助手跳兩段，展步順暢力度不弱，毛色油潤展現光澤，觀感極佳。「城中勇士」助手跳一段，展步流暢走勢硬朗，皮光肉滑馬身扎實，正值勇境。

「開心五月」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，大步衝刺，勁度十足有火有力，甚有好感。「太行美景」戴頭罩由助手跳三段，出腳爽勁有力，過終點後餘勢尚可，傷癒對辦神采奕奕。

「花開」戴頭罩由助手跳兩段，按住走唔急唔搶，力度勝前馬身收靚，轉好之中。「常嚐發財」戴頭罩由助手跳一段，慢試輕舒步頭，外觀仍靚身壯色潤，出腳俐落更有彈力。

有派頭走勢爽勁

「有派頭」身壯肌肉起展，朝氣勃勃全面回勇。
「有派頭」身壯肌肉起展，朝氣勃勃全面回勇。

「有派頭」戴頭罩由助手跳三段，健步如飛走勢爽勁，身壯肌肉起展，朝氣勃勃全面回勇。「天威」戴頭罩由助手跳兩段，步穩力足火氣唔差，神態回旺外觀省鏡，具備爭勝水準。

「猛將兄」助手拍伴跳馬跳一段，汗濕減少，比前試得淡定，馬身愈見扎實，保持理想進度。「魅力星」戴頭罩由助手拍「心愛的」跳兩段，帶點均速但過步暢順，力度神態均不差，狀態對辦。

「光年程祥」助手跳兩段，戴頭罩及面箍，按實順走情緒穩定，落腳輕巧神態軒昂，馬身又夠乾爽。「電訊驕陽」戴頭罩由助手跳兩段，輕鬆自如步伐爽朗，喼到身壯毛色悅目，狀態一直見好。

兆文

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