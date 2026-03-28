內圈捕影│「盛勢威楓」神態生猛
更新時間：13:15 2026-03-28 HKT
發佈時間：13:15 2026-03-28 HKT
發佈時間：13:15 2026-03-28 HKT
大多參戰馬今朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。
「部族高手」助手踱一圈，毛色悅目立立令，馬身壯全身肌肉，步挺順暢力度充沛，轉倉操足醒神。「盛勢威楓」助手踱一圈，沿途捉到實心火湧現，谷起雞公頸神態生猛，馬身仍壯實淨，保持勇健。
「禾道威」助手踱兩圈，愈見放鬆，情緒不斷在改善，神態集中出腳爽勁有力，外觀省鏡極具好感。「佐治傳奇」助手踱一圈，走勢暢順輕描淡寫，身壯步挺火力又夠，氣宇軒昂神采奕奕，大有進展。
「勁勇皇駒」助手踱一圈，步挺開揚貫注力足，馬身保持粗壯，毛色油潤生光，神色吸引未見走樣。「大千赤風」助手踱一圈，走勢硬朗神態活躍，有火有力朝氣勃勃，馬身收壯展線條，進度極之出色。
「加州熱浪」助手踱一圈，小心翼翼按實，馬身茁壯毛水潤澤，落腳穩勁力不俗，神采飛揚最弗一次。「信心星」助手踱兩圈，神情專注目光如炬，身壯健全身肌肉，神色活躍火氣旺盛，狀態長期銳利。
扶搖勢勁鋒芒畢露
「扶搖勢勁」助手踱一圈，充滿了氣勢，目光炯炯有神，全程岳高頭走極之神氣，佳態持續鋒芒畢露。「安都」助手踱一圈，步姿爽朗更極具彈力，馬身茁壯毛水又靚，神態軒昂火氣極佳，弗到不得了。
謝鋒
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