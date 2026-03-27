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晨光追擊│「勁勇皇駒」神態暢旺

晨操動態
更新時間：15:00 2026-03-27 HKT
發佈時間：15:00 2026-03-27 HKT

雖然今朝有十組從化試閘，不少騎練北上參與，昨仍有不少參戰馬進行試跑，現將操練過程報道如下。

「勁勇皇駒」戴頭罩由何澤堯跳兩段，展步流暢神態暢旺，皮光肉滑馬身扎實，未見低落。「開心勇駒」戴頭罩由助手跳一段，慢試輕舒步頭，聚精會神步挺爽勁，馬身喼得靚。

「智多多寶」戴頭罩由助手跳一段，重口馬捉實側住頭走，身壯肌肉展現，最近試閘表現好已在勇境。「馬上盈」戴頭罩由助手跳兩段，用暗力拉實，翻步流暢有力，漸入佳境進度好。

「增旺」戴頭罩由助手跳兩段，按住順走姿態輕鬆，出腳爽朗有力，且口勁愈見收斂。「禾道威」戴頭罩由助手跳一段，一貫急口小心翼翼操控，神態活躍力充沛，持續態勇。

「銳目」戴頭罩由助手跳一段，含枚俯首，落腳穩健力度貫注，身壯毛色潤澤。「開心三寶」戴頭罩由霍宏聲跳兩段，外觀唔錯毛色油潤，落腳整齊，狀態保持平穩。

中國心步順力足

「中國心」慢速完成從容不迫，勇態保持有餘。
「中國心」慢速完成從容不迫，勇態保持有餘。

「中國心」戴眼罩及頭罩由助手跳一段，慢速完成從容不迫，身好輕步順力足，勇態保持有餘。 「蹺妙」戴頭罩由助手跳兩段，精神奕奕饒具朝氣，力度比前增強有進展。

「清雲龍駒」戴頭罩由助手跳三段，試來不徐不疾，收斂神情專注，身色皆對辦。「大千赤風」戴頭罩由霍宏聲跳兩段，快開表現好，力度不俗，但上課彈閘起步唔快要扣分。

「展雄志」戴頭罩由助手跳兩段，腳法頗熟練，馬身收得靚，不過力度唔算太充裕。 「無極勇將」助手跳兩段，順暢走過而已，火力好普通，比起之前差好遠。

「觀萬象」助手跳兩段，尚算規矩但試得平淡，力度一般神態欠活躍。 

兆文

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