沙田早晨│「開心勇駒」潘頓好重視

「開心勇駒」過往只擅谷草一哩，加盟桂廄竟然變為一匹田草馬，四戰全跑田草千六米，並交出一冠兩亞一季全上名佳績，周日繼續出戰目前最強路程絕對追得過，何況加強配搭找到潘頓出戰，而且昨朝佢老哥親身替此馬試跑，課後並同接馬的桂福特傾了好長時間。

超智多寶阿拿畀足面

昨朝艾道拿專誠出現，只為一匹「超智多寶」出試。

艾道拿今季大跌watt，暫時只係得十二W，只係比來港短短兩個幾月的麥文堅多兩W，決心大打翻身戰，剛周日替黎昭昇勝出「睿智多寶」，陣上駛出了渾身解數，騎練合作愉快，今周日又有匹同主馬「超智多寶」必要留意，再者昨朝阿拿專誠出現，只為此駒一匹出試。