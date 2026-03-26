沙田早晨│「開心勇駒」潘頓好重視
更新時間：01:00 2026-03-26 HKT
發佈時間：01:00 2026-03-26 HKT
發佈時間：01:00 2026-03-26 HKT
「開心勇駒」過往只擅谷草一哩，加盟桂廄竟然變為一匹田草馬，四戰全跑田草千六米，並交出一冠兩亞一季全上名佳績，周日繼續出戰目前最強路程絕對追得過，何況加強配搭找到潘頓出戰，而且昨朝佢老哥親身替此馬試跑，課後並同接馬的桂福特傾了好長時間。
超智多寶阿拿畀足面
艾道拿今季大跌watt，暫時只係得十二W，只係比來港短短兩個幾月的麥文堅多兩W，決心大打翻身戰，剛周日替黎昭昇勝出「睿智多寶」，陣上駛出了渾身解數，騎練合作愉快，今周日又有匹同主馬「超智多寶」必要留意，再者昨朝阿拿專誠出現，只為此駒一匹出試。
最Hit
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
2026-03-24 15:29 HKT
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
2026-03-24 15:48 HKT
入境處自助服務站加設新功能！換領身份證／特區護照更方便 即睇地址/時間
2026-03-24 13:52 HKT
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為「財富自由」下新定義｜Juicy叮
2026-03-24 13:28 HKT