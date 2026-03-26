內圈捕影│「信心星」暗火展現

大多戰駒昨朝均到內圈出試，勇馬甚多，精彩鏡頭一個接一個。

「信心星」助手踱一圈，力度依然充沛，馬身實淨毛色又靚，暗火展現雙目有神，佳態保持未見疲態。「穿甲戰鷹」助手踱一圈，走勢硬朗神態活躍，有火有力朝氣勃勃，馬身壯到不得了，打仔馬長期呈勇。

「亨驥」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火展現，馬身喼得靚毛色又悅目，有進無退。「八仟財陞」副練踱一圈，從容不逼輕鬆走過，步挺開揚貫注力足，身唔瘦好飽滿，持續見好無走樣。

「包裝戰將」助手踱一圈，淡淡定充滿朝氣，身好靚步輕爽，神態活潑力度充足，傷癒對辦神采奕奕。「豐功偉績」助手踱一圈，步姿爽朗彈力亦足，毛色油潤好悅目，馬身一直做得好靚，具備爭勝水準。

「嵐臣」助手踱一圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣，身靚皮光玉滑，長期呈勇極具好感。「文武全能」助手踱一圈，神情專注汗濕唔多，馬身愈收愈實淨，跑姿順暢落腳輕巧，確認踏上正軌。

同益善力度充沛

「同益善」雙目有神朝氣勃勃，上佳水準及鋒而試。

「同益善」助手踱一圈，雙目有神朝氣勃勃，肌肉結實毛水鮮明，力度更見充沛，上佳水準及鋒而試。「順善寶」助手踱兩圈，沿途急步搶走，充滿競賽意欲火氣旺盛，身靚毛色油潤，來港之後最弗一次。

謝鋒