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晨光追擊│「奇異歡星」愈走愈勁

晨操動態
更新時間：00:30 2026-03-26 HKT
發佈時間：00:30 2026-03-26 HKT

大多馬匹留待今朝試跑，昨朝出跳馬並非太多，場面較冷清，現將操練報導過程如下。

「奇異歡星」戴頭罩由希威森跳兩段，輕輕推騎愈走愈勁，火氣好到不得了，勝後更上層樓。「永遠美麗」戴頭罩由助手跳兩段，神情集中步伐輕快，毛色有光澤，單講狀態好理想。 

「錶之星河」戴頭罩由副練跳三段，岳高頭走神氣十足，落腳點地無聲，傷癒對辦依然省鏡。「繼往開來」戴頭罩由田泰安跳兩段，出腳仲係好笨重，而且周身郁，未夠集中。

臻至辰步挺力勁

「臻至辰」扣住而馳心火湧現，外觀靚毛色金光閃閃。
「臻至辰」扣住而馳心火湧現，外觀靚毛色金光閃閃。

「快樂之友」助手跳兩段，戴頭罩及面箍，神情專注，出腳亦無咁重，力度增強明顯進步。「臻至辰」戴眼罩及頭罩由奧爾民跳兩段，扣住而馳心火湧現，步挺力勁，外觀靚毛色金光閃閃。

「快活英雄」戴頭罩由助手跳一段，有一股蠻勁要捉實，馬身札實出腳爽勁，火力保持。「新力好」戴眼罩及頭罩由副練跳兩段，精神奕奕饒具朝氣，身壯唔瘦，觀感非差。

「開心勇駒」戴頭罩由潘頓跳兩段，走勢硬淨勁度未減，四蹄盡展彈力十足，弗到不得了。「精彩勇將」戴頭罩由黃智弘跳三段，跑規改善了，再無頭擰擰，力度增強有點進展。

「飲杯」希威森跳一段，身壯色潤外觀一向好睇，更重要墜手有番啖火。「超智多寶」戴頭罩由艾道拿跳一段，力度好普通，出腳欠爽勁，原地踏步無進展。

「步步合拍」助手拍「魅力星」跳兩段，馬身收得壯，不過力水一般。「開心指數」潘頓跳兩段，清風送爽完成，走勢硬朗力度充裕，馬身喼得靚。

「膨才」戴頭罩由奧爾民跳兩段，快開似樣似樣，身輕步挺夠活力，火氣亦唔錯。

兆文

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