沙田早晨│「皇金風速」騎練傾大計

奧爾民踏入三月愈戰愈勇，早前更完成四連捷，支持度十足，今次谷夜策騎八駒且大部份都屬機會分子，仲要騎者在今天生日，若能贏馬別具意義，頭場接手的「皇金風速」操足跑強項長途尤其要留意，事關今朝阿民同蘇偉賢一度傾偈密密斟，商討此駒今仗出擊大計。

人和家興希斯跟到實

「人和家興」今朝出試希斯跟出跟入，值得重視。

「人和家興」前季九月贏完，到三月尾再贏，上季又係九月已贏，到五月再添進帳，來到今季，十一月初贏完，之後升上二班一直以戰養戰，近期其實已回降至三班佔有優勢，直至今戰才回師強項谷草一千，部署擺明車馬搏殺，睇埋今朝出試希斯跟出跟入，值得重視。

千杯敬典小潘搵輝哥

「千杯敬典」今朝試閘前潘明輝先搵姚本輝傾談，兩人足足傾了五分鐘。

「千杯敬典」近期試閘看似末段力弱，實際鞍上人袁幸堯按韁示人以弱，過終點後馬匹徐徐追上，沿欄超越所有對手，到上周四一課，安排拍跳更沿途節節領先，跑來火猛力足，更矚目今朝試閘前潘明輝先搵姚本輝傾談，當時兩人足足傾了五分鐘，充滿了搏殺動靜。

祥勝力駒阿廖錫到燶

「祥勝力駒」昨朝廖康銘親自主持試跑，今朝課後更接馬錫到燶。

廖廄今季靠質新馬強攻，接收來投馬少之又少，然而既肯接收一定有計，正如「祥勝將軍」及「神駒馬靈」已累積三W，「祥勝力駒」轉倉首仗亦入Q，所以「天下寵兒」交出佳績遲早問題，會否是今戰不得而知，但昨朝廖康銘親自主持試跑，今朝課後接馬錫到燶。