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內圈捕影│「都靈勇士」展現暗火

晨操動態
更新時間：15:15 2026-03-24 HKT
發佈時間：15:15 2026-03-24 HKT

大多參戰馬今朝都到內圈出試，精彩鏡頭一個接一個。

「香港精神」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕快充滿彈力，馬身保持壯健，老而彌堅保養得宜。「都靈勇士」助手踱一圈，剪了毛故色有少少淡，神采奕奕展現暗火，落腳輕巧力度足，觀感不俗。

「星運少爵」助手踱兩圈，步挺爽勁神采奕奕，馬身壯到不得了，毛色油潤悅目，近況極佳譽滿欄邊。「本領非凡」助手踱一圈，沿途捉到實心火湧現，谷起雞公頸神態生猛，馬身好壯好實淨，保持勇態。

「品德寶寶」助手踱一圈，依舊身壯脹卜卜，毛色鮮明潤澤，落腳整齊又硬淨，抖夠操足有進無退。「花好月盈」助手踱一圈，全程岳高頭走好神氣，馬身仍壯力度未減，火氣保持旺盛，不遜贏馬時候。

蓮冠皇火旺神生

「蓮冠皇」充滿活力好醒神，極之省鏡。
「蓮冠皇」充滿活力好醒神，極之省鏡。

「維港激流」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身紮實神態活潑，仍勇體力充沛。「蓮冠皇」助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好醒神，毛色亮麗目光銳利，火旺神生極之省鏡。

「粵港資駒」助手踱一圈，步伐穩健力度充沛，馬身依舊好靚，神態軒昂火氣保持有餘，仍在勇境。「加州活力」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身收靚全身肌肉，火氣有增無減，長期呈勇鋒芒畢露。

謝鋒

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